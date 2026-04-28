Общество

Оранжерею в бишкекской школе № 70 переделают под учебные классы

Столичное управление капитального строительства объявило тендер на реконструкцию оранжереи с организацией учебных классов в школе № 70 в Бишкеке. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на эти цели планируется выделить 34 миллиона 354,7 тысячи сомов.

Предложения поставщиков принимаются до 20 мая.

Год назад сообщалось, что оранжерею в бишкекской школе № 70 перепрофилируют под учебный корпус — появится 240 посадочных мест. Чиновники заверяли, что на реконструкцию в городском бюджете предусмотрено 80 миллионов сомов.

Тогда депутат городского кенеша Татьяна Кузнецова отметила, что оранжерея предполагала проведение в ней уроков по биологии, чтобы дети наглядно видели, как растут и развиваются растения, чтобы они могли практически участвовать в лабораторных работах.
