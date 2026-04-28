17:36
USD 87.43
EUR 102.72
RUB 1.16
Общество

В Кыргызстане готовят новую программу занятости и снижения бедности до 2030 года

В Кыргызстане разработают национальную программу, направленную на интеграцию сфер труда, социальной защиты и миграции, повышение занятости и сокращение бедности. Об этом сообщили в кабинете министров.

Вопрос обсудили на совещании под председательством заместителя главы кабмина Улана Маматканова в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции. Участники проанализировали текущее состояние отрасли и отметили необходимость комплексных и оперативных решений системных проблем.

В ходе заседания рассмотрели вопросы социальной поддержки, занятости населения, развития рынка труда и управления миграцией. Отмечено, что 41,6 процента получателей социальных выплат приходится на пособие «үй-бүлөгө көмөк». При этом число получателей сократилось с 359,5 до 152,9 тысячи человек, что связывают с внедрением механизма социального контракта.

Улан Маматканов подчеркнул, что система социальной помощи должна быть адресной, понятной и эффективной. Также поставлена задача упростить получение услуг для населения и подготовиться к введению с 1 июля 2026 года ежемесячного пособия для детей до трех лет.

По итогам совещания поручено разработать национальную программу и краткосрочный план мер в рамках стратегии развития до 2030 года. Документ должен включать меры по развитию профессионального обучения, поддержке уязвимых групп и внедрению цифровых систем мониторинга.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/372241/
просмотров: 317
Версия для печати
Популярные новости
