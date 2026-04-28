Общество

Система СПОТ не гарантирует прохождение границы. О чем важно знать экспортерам

СПОТ (система подтверждения ожидания товара) станет обязательной для экспорта той продукции, которая облагается налогом на добавленную стоимость и акцизами, однако предпринимателям не стоит ограничиваться только этой нормой. Об этом на пресс-конференции сообщил директор центра «Кыргыз экспорт» при Министерстве экономики и коммерции Урмат Такиров.

Как пояснил глава центра, эта система является дополнительной мерой регулирования. Ее суть заключается в том, что при экспорте в Российскую Федерацию контрагент создает документ, подтверждающий получение груза, что позволяет налоговым органам заранее видеть предстоящую поставку. Если предусмотрен обеспечительный платеж, он выступает гарантией того, что российский покупатель не уйдет от уплаты налогов.

Урмат Такиров

Урмат Такиров подчеркнул, что наличие QR-кода, сгенерированного через систему подтверждения ожидания товара, не обеспечивает прохождение груза на 100 процентов. Прохождение границы может быть осложнено или заблокировано из-за нарушений в других сферах законодательства.

Экспортерам необходимо детально разбираться в требованиях ветеринарного и фитосанитарного контроля, особенно если речь идет о продукции животного происхождения или сельхозтоварах, таких как фрукты и овощи. Также важно соблюдать нормы потребительского надзора, которые осуществляются Роспотребнадзором, и правила обязательной маркировки товаров в системе «Честный знак».

«Если у вас есть партнеры в России или других странах, перед отправкой товара нужно уточнять у них информацию об изменениях. Их таможенные брокеры или менеджеры по логистике лучше разбираются в текущих требованиях своей страны, точно так же, как наши импортеры лучше знают кыргызские нормы, чем их зарубежные поставщики», — отметил Урмат Такиров.

Он посоветовал экспортерам всегда быть на связи с покупателями относительно документации, так как на границе в первую очередь проверяется именно бумажное сопровождение, а затем уже сам товар, его маркировка и соответствие органолептическим показателям.

Для помощи бизнесу центр «Кыргыз экспорт» на постоянной основе проводит обучающие мероприятия с привлечением экспертов из различных государственных органов.

На таких встречах подробно разбираются частные случаи и требования к конкретным категориям товаров, будь то швейные изделия или продукты питания. Предпринимателям настоятельно рекомендуется регулярно отслеживать актуальную информацию и участвовать в подобных тренингах, так как новые требования могут появляться практически ежедневно, что требует от экспортеров высокого уровня осведомленности.
