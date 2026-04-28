17:36
USD 87.43
EUR 102.72
RUB 1.16
Общество

Личинки в арыках Бишкека, и при чем тут деревья, объяснили специалисты

Специалисты объяснили появление личинок в арыках и на улицах города. Как сообщили представители муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой», речь идет не о санитарной проблеме, а о сезонном биологическом процессе.

По их данным, личинки связаны с распространением вредителя — так называемого тополевого пилильщика. Насекомое откладывает яйца на листья тополей ранней весной, после чего появившиеся личинки начинают активно поедать мягкую часть листа, оставляя лишь внешнюю оболочку.

Именно из-за этого листья желтеют и выглядят поврежденными. При массовом размножении личинки могут падать с деревьев и скапливаться в арыках, что и вызвало обеспокоенность горожан после распространения видео в соцсетях.

Специалисты подчеркивают, что это естественный сезонный процесс, однако состояние деревьев находится под контролем. При необходимости будут проводиться дополнительные меры по защите зеленых насаждений.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/372246/
просмотров: 663
Версия для печати
28 апреля, вторник
17:13
Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в...
17:05
Глава Совмина Того прибыл в Бишкек с официальным визитом
17:03
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
16:54
«Чаткал Резорт» и «Чок-Тал Резорт»: в Кыргызстане появятся новые курорты
16:45
Взрыв на заводе в Шопокове