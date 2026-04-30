Премьерный четверг. Выходят два кыргызских фильма, «Дьявол носит Prada» и аниме

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские ленты, долгожданное продолжение фильма «Дьявол носит Prada», аниме, а также мультфильм о грзовичке-подростке.

1 «Кызыл көйнөк-2» (ужасы)

Майор милиции Жылдыз отправляется в отдаленное село на Иссык-Куле расследовать серию загадочных смертей. Местные жители уверены, что гибели связаны с призраком девушки в красном платье, появляющейся на ночной дороге. Раскрывая тайны прошлого и трагедию девушки Толгонай, Жылдыз понимает, что зло питается страхом, виной и молчанием жителей.

2 «Апакай 2. Кудалар» (комедия)

После событий первой части фильма, Аскар принял и привык к своему зятю Сэму, который уже стал для всех в селе близким и родным человеком. Неожиданно из Африки приезжают сваты — королевская семья Сэма, которые совсем не знакомы с местными обычаями и устоями.

3 «Ангелы Ладоги» (драма)

В ноябре, в самое начало страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать.

4 «Дьявол носит Prada 2» (драма)

Редактор модного журнала Миранда Пристли борется со своей бывшей помощницей Эмили Чарлтон, ныне руководительницей конкурирующего издания, за рекламные контракты. Пока печатные СМИ переживают кризис, Миранда готовится уйти на пенсию.

5 «Бой со зверем» (драма)

После долгих лет вдали от октагона бывший чемпион MMA Пэттон Джеймс вынужден вернуться в большой спорт, чтобы отомстить за брата Мэлона. Воссоединившись с тренером Сэмми, который когда-то сделал его легендой, он решается на последний бой — жестокую схватку с действующим чемпионом Ксавьером Грау, готовым на глазах у всего мира уничтожить Стоуна.

6 «Ждун 2» (комедия)

Ждун возвращается на Землю, чтобы предупредить об угрозе своего друга, мальчика Никиту, отдыхающего в летнем лагере. Злодеи из космоса планируют визит на Землю, и этот визит грозит землянам настоящей катастрофой. Никите предстоит собрать команду и дать отпор непрошеным гостям.

7 «О моем перерождении в слизь — фильм: Слезы лазурного моря» (аниме)

В подводном государстве Кайэн почитают бога-защитника — Водяного дракона. Когда-то люди скитались по свету в поисках мирной земли, и Водяной дракон даровал им спокойную жизнь и страну, в которой не было места конфликтам. Однако появились те, кто захотел нарушить это спокойствие, поэтому жрица по имени Юра, молящаяся погрузившемуся в долгий сон дракону, вынуждена отправиться на поверхность.

8 «Грузовички» (мультфильм)

Грузовичок-подросток Саня, всю жизнь проработавший в карьере с родителями, случайно знакомится с городскими жителями: еще одним грузовичком и поливальной машиной. Новые знакомства открывают перед Саней огромный удивительный мир за пределами карьера, на который неожиданно надвигается серьезная угроза — проснувшийся вулкан в горах.