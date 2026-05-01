Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 1 мая будут дожди с грозами. Температура воздуха ожидается +30 градусов.

В столице сегодня выходной день.

У кого намечается той

Алмасбек Абытов

Родился 1 мая 1966 года. Руководитель аппарата Жогорку Кенеша. Данияр Исаков Родился 1 мая 1974 года. Командующим Национальной гвардией Вооруженных сил КР. Эркин Бахтияров Родился 1 мая 1990 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

День труда

Фото ЦГА КФФД КР. Колонна Госфилармонии, 1941 год

1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку, выдвинув требование восьмичасового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией.

Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы, имел политическую окраску. Сегодня День труда — весенний праздник, когда организуются народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и множество увеселительных мероприятий. А для кого-то это просто еще один выходной, в течение которого можно просто отдохнуть или провести время с семьей.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Темиркул Уметалиев

Фото open.kg. Темиркул Уметалиев

Родился 1 мая (18 апреля) 1908-го в селе Тоо-Джар ныне Ошской области. Кыргызский советский поэт, народный поэт Киргизии, участник Великой Отечественной войны.

Печатается с 1932 года. Опубликовал сборники «Стихи победы» (1943), «Герой» (1944), в 1953-м создал поэму «Кубат». В послевоенные годы поэт вновь обращается к теме мирного труда: «Поэма о пастухе», «Поэма о белом золоте» (обе 1956) и другие.

Немалое место в творчестве занимает философская и любовная лирика. Пишет и для детей. Переводит произведения Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Николая Тихонова и других.

Умер в 1968-м.

В Бишкеке в честь поэта названа улица.

Родился ученый Асылбек Алтымышбаев

Фото open.kg. Асылбек Алтымышбаев

Родился 1 мая 1912 года в селе Шалба Иссык-Кульского района. Академик НАН Киргизской ССР, доктор философских наук, профессор, долгое время возглавлял Институт философии и права АН Кыргызстана.

Одним из первых среди национальной интеллигенции защитил кандидатскую диссертацию. Около 40 лет его научная и общественная деятельность тесно связана с созданием и развитием кыргызского филиала АН СССР. Работая до 1964-го вице-президентом АН Киргизской ССР, внес большой вклад в развитие общественных наук и подготовку научных кадров в нашей республике. Большой общественный резонанс вызвали его работы «Ленин и пропаганда марксизма в Киргизии» (1967), «Очерк истории развития общественно-политической мысли в дореволюционной Киргизии» (1985) и другие.

Исследовательскую и научно-организаторскую деятельность академик успешно сочетал с общественно-политической деятельностью. Ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки Киргизской ССР».

Умер в 1978 году.

Родился актер Садыбек Джаманов

Родился 1 мая 1913 года. Народный артист Киргизской ССР (1958).

Сценическую деятельность начал с 1936-го в киргизском ТЮЗе (Фрунзе). С 1941 года — актер Кыргызского драматического театра.

Снялся в таких фильмах, как «Зной», «Ранние журавли», «Илья Муромец» и многих других.

Родился заслуженный работник культуры Абубакир Изибаев

Родился 1 мая 1917 года в селе Кытай Иссык-Кульской области.

Фото из интернета. Абубакир Изибаев

В декабре 1948-го стал завсектором литературы и искусства отдела пропаганды и агитации ЦК КП Киргизской ССР. С 10 января 1955 года — заместитель директора Кыргызской государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова. В июне 1968-го назначен директором Фрунзенского цирка. На этом посту он проработал до конца своих дней.

Ушел из жизни 14 июня 1982 года.

Государственный цирк носит имя Абубакира Изибаева.

Родился заслуженный тренер Виктор Полубабкин

Фото из интернета. Тренер Виктор Полубабкин

Родился в 1927 году.

Являлся кавалером ордена Трудового Красного Знамени, отличником физической культуры СССР и КР, отличником образования, заслуженным работником КГАФКиС, ветераном труда, доцентом кафедры легкой атлетики, туризма и водных видов спорта. Выпускник Ленинградского государственного института физической культуры имени Лесгафта.

Стаж работы в академии — 58 лет.

Умер 22 февраля 2016-го.

Родился ученый Айдаркан Молдокулов

Фото из интернета. Ученый Айдаркан Молдокулов

Родился в 1930 году в селе Эпкин Чуйской области. Член-корреспондент Национальной академии наук КР, доктор экономических наук, профессор, крупный ученый-экономист, видный общественный деятель.

Автор более 100 научных трудов, его статьи публиковались в Москве, Новосибирске, Киеве, Ташкенте, Душанбе и других городах.

Стоял у истоков развития экономической науки, 17 лет возглавлял Институт экономики Академии наук Кыргызстана.

Его многочисленные ученики — сегодня доктора и кандидаты наук, работают в правительственных учреждениях, преподают в вузах. Основную работу успевал совмещать с общественной: был депутатом Верховного Совета республики, Фрунзенского горсовета, членом ЦК Компартии Киргизии, членом комитета по государственным премиям в области науки и техники и так далее.

Умер в 1986-м.

Лауреат Государственной премии имени Токтогула, занесен в Книгу почета всесоюзного общества «Знание». Именем Айдаркана Молдокулова названы две школы и улица в Бишкеке.

Родился поэт Билим Карагулов

В 1936 году в селе Чаек родился поэт, переводчик Билим Карагулов.

Его первая книга стихов для детей под названием «Тюльпаны» вышла в 1960-м. Билим Карагулов проявил свою одаренность и в эпическом жанре.

А публицистическая поэма «Магелланы Вселенной» получила высокую оценку читателей и литературной критики. За фрагмент поэмы, опубликованный в журнале «Огонек», получил премию и грамоту.

Известен и как переводчик, публицист.

Родилась писательница Менди Мамазаирова

Фото со страницы Facebook Менди Мамазаировой

В 1943 году в селе Конур-Жаз родилась поэтесса, писательница, драматург Менди Мамазаирова.

Ее первым произведением является рассказ «Самат, мен сени издеп келдим», напечатанный в 1975-м в журнале «Ала-Тоо». Первый сборник стихов «Саламатсыңбы күн» вышел в свет в 1979 году. Большую известность и славу ей принес роман «Турумтай».

Значителен также вклад Менди Мамазаировой в кыргызскую драматургию. Она создала пьесы «Наристеге арналган хризантема» («Хризантемы для младенца»), «Аппак аял, айдагы кыз», «Кымгуут түшкөн бир кечте».

За выдающиеся заслуги в сфере литературы и искусства награждена почетными грамотами, в 2007-м — медалью «Данк», в 1993 году удостоена звания «Заслуженный деятель культуры Республики Кыргызстан».

