В Таласской области высадили 83,8 тысячи саженцев тянь-шаньской ели

В Таласской области в рамках проекта по восстановлению лесов высажено 83,8 тысячи саженцев тянь-шаньской ели. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, работы охватили 100 гектаров.

Лесные территории региона испытывают значительное давление из-за чрезмерного выпаса скота, засухи и эрозии почв. Для защиты новых посадок предусмотрена установка ограждения протяженностью более 8,6 километра.

Проект реализуется в рамках инициативы «Устойчивость региональных пастбищных сообществ — АДАПТ» и направлен на восстановление деградированных земель, повышение устойчивости экосистем к изменению климата и сохранение лесных ресурсов.

Таласское лесное хозяйство также направит собственные средства на подготовку почвы, посадку и уход за саженцами. Общий бюджет проекта превышает 8,8 миллиона сомов.

Ожидается, что реализация инициативы позволит восстановить лесные площади, снизить риски эрозии и селевых процессов, а также повысить экологическую устойчивость региона.