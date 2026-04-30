00:24
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Режим работы филиалов «Газпром Кыргызстан» с 1 по 10 мая

В связи с майскими праздниками скорректирован режим работы центров обслуживания ОсОО «Газпром Кыргызстан».

С 1 по 10 мая — выходные и нерабочие дни в филиалах компании. Обслуживание возобновится 11 мая в штатном режиме: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).

Большинство услуг остаются доступны онлайн. Через мобильное приложение и официальный сайт «Газпром Кыргызстан» можно обратиться в компанию, подать заявку на подключение и заплатить за газ.

Филиал «Бишкекгаз» город Бишкек:

  • улица Горького, 22;
  • улица Ахунбаева, 186/1;
  • улица Фучика, 19.

Филиал «Чуйгаз»:

  • город Шопоков, улица Ленина 11;
  • город Кант, улица Маликова, 6;
  • село Ленинское, улица Алма-Атинская, 248;
  • город Кара-Балта, улица Садовая, 112;
  • город Токмок, улица Горького, 1, проезд 17;
  • Талаская область, Кара-Бууринский район, село Аманбаево, улица Т.Бабанова, 30.

Филиал «Ошгаз»:

  • город Ош, Ленина, 146;
  • город Кара-Суу, улица Ленина, б/н;
  • город Кадамджай, улица Металлургов, 8/2а;
  • город Кызыл-Кия, улица Кыргызская, 273;
  • город Айдаркен, улица Миклухо-Маклая, 14/34.

Филиал «Джалал-Абадгаз»:

  • город Манас, Байзакова, 2.
  • город Майлуу-Суу, улица Коммунистическая, б/н.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/372567/
просмотров: 530
Версия для печати
Популярные новости
Иностранцам упростят жизнь: в&nbsp;Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ Иностранцам упростят жизнь: в Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ
При повышении зарплаты педагогам в&nbsp;Кыргызстане ввели единый коэффициент При повышении зарплаты педагогам в Кыргызстане ввели единый коэффициент
Ливни и&nbsp;риск селей. В&nbsp;Кыргызстане объявили штормовое предупреждение Ливни и риск селей. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Почему Бишкек отказался от&nbsp;автобусов &laquo;Белес&raquo; и&nbsp;выбрал китайские Почему Бишкек отказался от автобусов «Белес» и выбрал китайские
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
BAKAI запускает майский кешбэк 5&nbsp;процентов: отдых и&nbsp;отели с&nbsp;выгодой BAKAI запускает майский кешбэк 5 процентов: отдых и отели с выгодой
MEGA подвела итоги 2025-го на&nbsp;годовом собрании акционеров MEGA подвела итоги 2025-го на годовом собрании акционеров
KICB открыл счета в&nbsp;евро и&nbsp;британских фунтах стерлингов в&nbsp;Citibank N.A. KICB открыл счета в евро и британских фунтах стерлингов в Citibank N.A.
1 мая, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 апреля, четверг
23:41
Нейросеть Google теперь генерирует документы из текста и фото
23:23
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти автозапчасти на более чем 1 миллион сомов
23:00
Минздрав КР запускает челлендж «Чистые руки — чистая вода — чистая среда»
22:42
В Кыргызстане вступили в силу обновленные правила регистрации юридических лиц
22:32
Кубок Азии по хоккею U-18. Сборная Кыргызстана разгромила команду Индонезии