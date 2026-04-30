Частным школам дадут больше поддержки, мэр города Ош сделал заявление

Выступая на мероприятии, посвященном пятилетию международной школы «Кел Бил», мэр Оша Жанарбек Акаев заявил о намерении усилить поддержку частных образовательных учреждений.

По его словам, частные школы сегодня играют важную роль в системе образования и задают новые стандарты качества.

Жанарбек Акаев отметил, что за короткий срок школа «Кел Бил» смогла сформировать эффективную модель обучения и вошла в число ведущих образовательных учреждений города.

«Городские власти и дальше будут оказывать всестороннюю поддержку частным образовательным организациям», — подчеркнул он.

По данным организаторов, образовательный комплекс «Кел Бил» основан в 2021 году. Обучение ведется по государственным стандартам с акцентом на английский язык, математику и STEAM-направление.

В настоящее время в школе обучаются около 380 учеников, работают около 50 педагогов и сотрудников. Учащиеся регулярно участвуют в городских, республиканских и международных олимпиадах, занимая призовые места.