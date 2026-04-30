00:25
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Продажу патронов ограничат на время ШОС и Игр кочевников

В Кыргызстане ввели временные ограничения на продажу патронов к огнестрельному оружию. Мера связана с обеспечением безопасности в период проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества и Всемирных игр кочевников.

Как ожидается, ограничения носят стандартный характер и применяются на время крупных международных мероприятий. Они направлены на усиление контроля за оборотом боеприпасов и предотвращение возможных угроз общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что в стране готовятся к приему международных делегаций и участников, в связи с чем усиливают меры безопасности на различных уровнях.

Официальные органы традиционно вводят подобные ограничения в рамках превентивных мер, однако сроки их действия и детали могут уточняться дополнительно.

Саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества пройдет 31 августа — 1 сентября в Бишкеке, Всемирные игры кочевников — с 31 августа по 6 сентября в городе Чолпон-Ате.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/372599/
просмотров: 583
Версия для печати
1 мая, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 апреля, четверг
23:41
Нейросеть Google теперь генерирует документы из текста и фото
23:23
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти автозапчасти на более чем 1 миллион сомов
23:00
Минздрав КР запускает челлендж «Чистые руки — чистая вода — чистая среда»
22:42
В Кыргызстане вступили в силу обновленные правила регистрации юридических лиц
22:32
Кубок Азии по хоккею U-18. Сборная Кыргызстана разгромила команду Индонезии