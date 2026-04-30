Продажу патронов ограничат на время ШОС и Игр кочевников

В Кыргызстане ввели временные ограничения на продажу патронов к огнестрельному оружию. Мера связана с обеспечением безопасности в период проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества и Всемирных игр кочевников.

Как ожидается, ограничения носят стандартный характер и применяются на время крупных международных мероприятий. Они направлены на усиление контроля за оборотом боеприпасов и предотвращение возможных угроз общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что в стране готовятся к приему международных делегаций и участников, в связи с чем усиливают меры безопасности на различных уровнях.

Официальные органы традиционно вводят подобные ограничения в рамках превентивных мер, однако сроки их действия и детали могут уточняться дополнительно.

Саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества пройдет 31 августа — 1 сентября в Бишкеке, Всемирные игры кочевников — с 31 августа по 6 сентября в городе Чолпон-Ате.