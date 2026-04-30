Общество

Самокатчик сбил беременную: в Бишкеке требуют запретить езду по тротуарам

В Бишкеке электросамокатчик сбил беременную женщину. Инцидент произошел 30 апреля около 15.11 в 7-м микрорайоне, рядом с Кыргызским научным центром репродукции человека.

По словам очевидцев, самокатчик двигался по тротуару, где и произошел наезд. После случившегося в соцсетях вновь подняли вопрос о необходимости запрета движения электросамокатов по пешеходным зонам, за исключением специально выделенных велодорожек.

Как сообщили в УВД Октябрьского района, факт зарегистрирован в журнале учета информации, начата доследственная проверка. В настоящее время устанавливают личность водителя самоката.

В милиции напомнили, что пользователи электросамокатов являются полноценными участниками дорожного движения и обязаны соблюдать правила.

Граждан призывают не превышать скорость, уступать дорогу пешеходам и быть особенно внимательными на тротуарах и переходах.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/372601/
Иностранцам упростят жизнь: в&nbsp;Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ Иностранцам упростят жизнь: в Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ
При повышении зарплаты педагогам в&nbsp;Кыргызстане ввели единый коэффициент При повышении зарплаты педагогам в Кыргызстане ввели единый коэффициент
Ливни и&nbsp;риск селей. В&nbsp;Кыргызстане объявили штормовое предупреждение Ливни и риск селей. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Почему Бишкек отказался от&nbsp;автобусов &laquo;Белес&raquo; и&nbsp;выбрал китайские Почему Бишкек отказался от автобусов «Белес» и выбрал китайские
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
BAKAI запускает майский кешбэк 5&nbsp;процентов: отдых и&nbsp;отели с&nbsp;выгодой BAKAI запускает майский кешбэк 5 процентов: отдых и отели с выгодой
MEGA подвела итоги 2025-го на&nbsp;годовом собрании акционеров MEGA подвела итоги 2025-го на годовом собрании акционеров
KICB открыл счета в&nbsp;евро и&nbsp;британских фунтах стерлингов в&nbsp;Citibank N.A. KICB открыл счета в евро и британских фунтах стерлингов в Citibank N.A.
