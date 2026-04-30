Самокатчик сбил беременную: в Бишкеке требуют запретить езду по тротуарам

В Бишкеке электросамокатчик сбил беременную женщину. Инцидент произошел 30 апреля около 15.11 в 7-м микрорайоне, рядом с Кыргызским научным центром репродукции человека.

По словам очевидцев, самокатчик двигался по тротуару, где и произошел наезд. После случившегося в соцсетях вновь подняли вопрос о необходимости запрета движения электросамокатов по пешеходным зонам, за исключением специально выделенных велодорожек.

Как сообщили в УВД Октябрьского района, факт зарегистрирован в журнале учета информации, начата доследственная проверка. В настоящее время устанавливают личность водителя самоката.

В милиции напомнили, что пользователи электросамокатов являются полноценными участниками дорожного движения и обязаны соблюдать правила.

Граждан призывают не превышать скорость, уступать дорогу пешеходам и быть особенно внимательными на тротуарах и переходах.