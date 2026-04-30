Общество

При повышении зарплаты медикам в КР убрали коэффициент трудового участия

В Кыргызстане при повышении зарплаты медицинским работникам с 1 апреля 2026 года убрали коэффициент трудового участия (КТУ). Об этом 24.kg подтвердили медики.

Ранее они опасались, что ожидаемое повышение зарплаты может быть не таким ощутимым.

«КТУ формирует ощутимую часть зарплаты, а во-вторых, является рычагом для руководителей и оценки работы врача. В случае отмены КТУ начнется «уравниловка», и у докторов абсолютно не будет никакой мотивации работать лучше, они просто будут ждать гарантированную зарплату», — говорил один из медработников на условиях анонимности до введения новых условий оплаты труда.

Отметим, что размер КТУ у сотрудников разный. К примеру, на станции скорой медицинской помощи выплата за КТУ составляла от 5 до 20 тысяч сомов.

Как пояснили 24.kg в Министерстве здравоохранения, стимулирующие выплаты выплачиваются за счет средств обязательного медицинского страхования, спецсчета, сооплаты.

«Но стимвыплаты не осуществляются за счет средств республиканского бюджета, потому что это были вакантные должностные ставки. За счет всех других источников выплаты производятся. На скорой помощи КТУ как раз и был за счет вакантных должностей, сегодня их нет — это была не обязательная часть КТУ», — сообщили в ведомстве.

В среднем должностные оклады у врачей поднялись на 60 процентов, плюс есть президентская компенсация (15 тысяч сомов за ставку).

Минздрав КР

«Компенсация выплачивается только основным работникам. Приходящим по совместительству ее не выдают. То есть если у врача государственная больница или поликлиника является основным местом работы, то он будет получать компенсацию пропорционально нагрузке — к примеру, за 0,25; 0,5; 0,75 или за ставку. Но если основное место другое, тогда работник не получает этот вид выплаты», — пояснили в Минздраве.

Отметим, что медработники делятся своими впечатлениями в соцсетях.

«Почему президентскую компенсацию не дают внештатным сотрудникам, если работаешь по совместительству? Я работаю штатным сотрудником в качестве преподавателя в вузе и как врач в поликлинике. Почему мы получаем только голый оклад? Как вы будете мотивировать молодых врачей? У меня врачебный стаж 8 лет, я за него не получаю, как и надбавку мэрии. При этом в день 20-30 больных за 3,5 часа работы каждый день. Еще одно субботнее дежурство в месяц. В общем не надо было ничего ожидать, чтобы потом не разочароваться», — написала одна из врачей.

По словам другого, ординаторы также не получают президентские компенсации, но при этом у них убрали КТУ.

Ранее власти анонсировали 100-процентное повышение зарплат медикам. По расчетам чиновников, если молодые врачи, недавно окончившие медицинские учебные заведения и только начавшие работать, получали 13 тысяч 581 сом, то с апреля их зарплата составит 35 тысяч 248 сомов. У врачей с большим стажем она будет выше. Зарплату медсестер обещали увеличить почти в три раза — с 8 тысяч 541 до 29 тысяч 53 сомов (без учета дополнительных выплат и надбавок за работу в высокогорных и отдаленных районах).
