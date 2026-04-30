Общество

В Кыргызстане на майские праздники усилят экологический контроль и рейды

В Кыргызстане на майских праздниках с 1 по 9 мая служба экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора перейдет на усиленный режим работы.

Меры направлены на обеспечение экологической и технической безопасности, а также предотвращение правонарушений во время массового отдыха граждан.

Как сообщили в ведомстве, все структурные подразделения переведены на особый режим. Во всех регионах страны организованы дежурства оперативно-мобильных групп, к работе дополнительно привлечены руководители территориальных управлений и сотрудники центрального аппарата.

Для быстрого реагирования подготовлены служебные автомобили, специализированная техника и необходимое оборудование.

Инспекторы будут вести постоянный мониторинг состояния окружающей среды и проводить разъяснительную работу среди населения. Для усиления контроля планируется использовать современные технологии, включая беспилотные летательные аппараты.

В службе напомнили, что за экологические нарушения предусмотрены штрафы. В частности, за выброс мусора в неустановленных местах, складирование отходов и сжигание бытовых, производственных и иных отходов, включая листву, штрафы могут достигать 23 тысяч сомов.

Граждан призывают соблюдать правила охраны окружающей среды, не оставлять мусор после отдыха и бережно относиться к природе.

Сообщить о фактах экологических нарушений можно по номеру: 0999003670 (в том числе через WhatsApp), а также по региональным контактам службы.

  • центральный аппарат — 0312540518;
  • Талас — +996772647578;
  • Баткен — +996779485747;
  • Нарын — +996705010503;
  • Бишкек — +996504444201;
  • Чуй — +996771547899;
  • Ош — +996774184411;
  • Джалал-Абад — +996221588858.

В ведомстве подчеркнули, что бережное отношение к природе — обязанность каждого гражданина и важное условие сохранения окружающей среды для будущих поколений.
