Общество

В Бангкоке зафиксировали жару в +39 градусов, по ощущениям — +52 градуса

В Бангкоке зафиксировали жару в +39 градусов, по ощущениям — +52 градуса. Власти столицы Таиланда призвали не выходить на улицу днем, сообщает DW со ссылкой на газету Bangkok Post.

По ее данным, оценка властями погодной ситуации впервые в этом сезоне достигла отметки «экстремально опасная».

Жару в Бангкоке усиливает влажность и дожди с грозами. Из-за этого кажется, что температура выше, чем на самом деле. В столице Таиланда этот показатель достиг +52 градуса. Это особенно опасно для детей до пяти лет, пожилых старше 60 лет, беременных, людей с ожирением, а также для тех, кто проводит много времени на открытом воздухе. Например, для спортсменов и туристов. Для них по всему Бангкоку открыли десятки пунктов охлаждения.
