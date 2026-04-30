Кыргызстан занял 146-ю позицию во Всемирном индексе свободы прессы. Об этом сообщается в традиционном документе «Репортеров без границ» (RSF) за 2026 год, который организация публикует с 2002 года на основе оценок примерно в 180 странах за предыдущий год.

Республика набрала 35,6 балла из 100 возможных, войдя в категорию стран с «очень серьезной ситуацией» в области свободы СМИ. В рейтинге за 2025 год Кыргызстан занимал 144-ю строчку.

Фото из интернета

Согласно новому рейтингу, ситуация со свободой прессы в мире впервые оценивается как «проблематичная» или еще хуже примерно в 75 процентах стран мира.

Среди стран Центральной Азии Кыргызстан оказался выше Казахстана (149-е место), Узбекистана (147), Таджикистана (155) и Туркменистана (173).

За год Россия опустилась еще на одну строчку — на 172-е место. Беларусь занимает 165-е место.

В тройке лидеров Норвегия, Нидерланды и Эстония.