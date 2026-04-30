Минздрав Кыргызстана запускает челлендж «Чистые руки — чистая вода — чистая среда».

По данным ведомства, участники должны подготовить короткие видеоролики (40-60 секунд), демонстрирующие одно или несколько действий с мотивационным посылом: мытье рук; использование чистой воды; поддержание чистоты окружающей среды.

Обязательное использование слогана кампании: «Чистые руки — чистая вода — чистая среда». Ролик нужно опубликовать с 1 мая по 1 декабря на официальных страницах организации в социальных сетях.

В тексте публикации нужно кратко указать значимость соблюдения гигиенических практик и добавить фразу: «Передаю челлендж...», отметив две-три организации или участников.