00:26
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

В Бишкеке начнутся плановые испытания тепловых магистралей

1-8 мая в Бишкеке будут проводиться плановые регламентные испытания тепловых магистралей. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Работы выполняются ежегодно в обязательном порядке и направлены на выявление уязвимых участков тепловых сетей с последующим устранением их. Это необходимо для обеспечения надежного и безаварийного прохождения предстоящего отопительного сезона.

В ходе испытаний возможны:

  • повреждения трубопроводов;
  • просадки (провалы) дорожного покрытия;
  • подтопление территорий, расположенных вблизи тепловых сетей.

В местах работ будут дежурить аварийные бригады, которые осуществляют постоянный контроль и при обнаружении повреждений оперативно произведут отключение поврежденного участка.

МП «Бишкектеплосеть» просит жителей и гостей столицы соблюдать осторожность и быть внимательными. В случае обнаружения порывов, провалов дорожного покрытия и выхода воды на поверхность нужно незамедлительно сообщить в диспетчерскую службу: 0312568558, центр поддержки потребителей: 0312611169, 1980, 0557611166, 0777611166 и 0701611166.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/372630/
просмотров: 423
Версия для печати
Материалы по теме
Замена тепловой сети в Бишкеке. Закрывается участок улицы Боконбаева
В Бишкеке с 30 апреля частично закроют улицу Гоголя из-за замены теплотрассы
В Бишкеке прокладывают тепловые сети на пересечении улиц Льва Толстого и Исанова
Скоро зима. Гидравлические испытания тепловых сетей начинаются в Оше
Второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей начался в Бишкеке
Пробки на улице Токтогула: начали ремонт тепловой сети
Популярные новости
Иностранцам упростят жизнь: в&nbsp;Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ Иностранцам упростят жизнь: в Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ
При повышении зарплаты педагогам в&nbsp;Кыргызстане ввели единый коэффициент При повышении зарплаты педагогам в Кыргызстане ввели единый коэффициент
Ливни и&nbsp;риск селей. В&nbsp;Кыргызстане объявили штормовое предупреждение Ливни и риск селей. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Почему Бишкек отказался от&nbsp;автобусов &laquo;Белес&raquo; и&nbsp;выбрал китайские Почему Бишкек отказался от автобусов «Белес» и выбрал китайские
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
BAKAI запускает майский кешбэк 5&nbsp;процентов: отдых и&nbsp;отели с&nbsp;выгодой BAKAI запускает майский кешбэк 5 процентов: отдых и отели с выгодой
MEGA подвела итоги 2025-го на&nbsp;годовом собрании акционеров MEGA подвела итоги 2025-го на годовом собрании акционеров
KICB открыл счета в&nbsp;евро и&nbsp;британских фунтах стерлингов в&nbsp;Citibank N.A. KICB открыл счета в евро и британских фунтах стерлингов в Citibank N.A.
1 мая, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 апреля, четверг
23:41
Нейросеть Google теперь генерирует документы из текста и фото
23:23
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти автозапчасти на более чем 1 миллион сомов
23:00
Минздрав КР запускает челлендж «Чистые руки — чистая вода — чистая среда»
22:42
В Кыргызстане вступили в силу обновленные правила регистрации юридических лиц
22:32
Кубок Азии по хоккею U-18. Сборная Кыргызстана разгромила команду Индонезии