В Бишкеке начнутся плановые испытания тепловых магистралей

1-8 мая в Бишкеке будут проводиться плановые регламентные испытания тепловых магистралей. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Работы выполняются ежегодно в обязательном порядке и направлены на выявление уязвимых участков тепловых сетей с последующим устранением их. Это необходимо для обеспечения надежного и безаварийного прохождения предстоящего отопительного сезона.

В ходе испытаний возможны:

повреждения трубопроводов;

просадки (провалы) дорожного покрытия;

подтопление территорий, расположенных вблизи тепловых сетей.

В местах работ будут дежурить аварийные бригады, которые осуществляют постоянный контроль и при обнаружении повреждений оперативно произведут отключение поврежденного участка.