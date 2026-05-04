Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 4 мая будут дожди с грозами. Температура воздуха ожидается +22 градуса.
В Кыргызстане сегодня нерабочий день.
Отключение света, воды и газа
- 9.00-17.00 — село Маевка (переулок Садовый, улицы Садовая, Курманалиева, Молодая Гвардия), жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо 9, 12).
- 30 апреля — 6 мая — район, ограниченный улицами Гаражной, Калинина и Салиевой, проспектом Жибек Жолу.
У кого намечается той
Талантбек Толобеков
Родился 4 мая 1983 года. Директор департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.
Айсулуу Тыныбекова
Памятные даты
В Кыргызстане открыт первый регулярный авиарейс
4 мая 1975 года открыт первый регулярный рейс № 613-614 по маршруту Москва — Фрунзе. Именно эту дату принято считать днем рождения аэропорта «Манас».
Сегодня аэропорт «Манас» способен принимать все типы воздушных судов. Маршруты перевозок охватывают государства Европы, Азии и Ближнего Востока.
Международный день пожарных
Праздник появился после трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в декабре 1998 года, произошедшего в Австралии.
Тогда при исполнении своего служебного долга погибли пятеро пожарных. Это событие не было первым случаем гибели борцов с огнем, однако именно оно подтолкнуло неравнодушных людей к учреждению международного дня, когда можно было бы чествовать героев-огнеборцев, а также почтить память погибших при исполнении служебного долга.
Эта инициатива подхвачена во многих государствах мира, чему способствовало ее распространение в интернете.
В качестве даты празднования выбран день чествования святого Флориана, считающегося небесным покровителем пожарных.
Люди, которые меняли мир
Родился художник Джумабай Уметов
Основоположник кыргызского профессионального прикладного искусства Джумабай Уметов родился 4 мая 1933 года в селе Ичке-Джергез.
В 1963-м принят в члены Союза художников СССР. Работал в различных техниках народного искусства: ала-кийиз (войлок, которому отдавал предпочтение, вваливание), чий (тростник, декорированный цветной шерстью). Широко известны его работы в технике войлока — ковры «Джайлоо» (1962), «Охота» (1968), «Танец радости» (1971) и другие.
Кроме декоративно-прикладного искусства, занимался станковой живописью, писал преимущественно натурные пейзажи.
Умер в 1995 году.
Умер историк Джениш Джунушалиев
Родился в селе Корумду Тюпского района Иссык-Кульской области 24 декабря 1935-го.
Является автором более 130 научных трудов. Его научные исследования охватывают историю кыргызской государственности, историю Кыргызстана в 1920-1930 годах, становление суверенного государства.
За особый вклад в науку Дженишу Джунушалиевичу присуждены почетные звания «Заслуженный работник культуры Киргизской ССР» (1982) и «Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики» (2000). Дважды удостоен высокого звания лауреата Государственной премии по науке и технике КР (1996, 2002).
Умер 4 мая 2016-го.
Куда сходить
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
