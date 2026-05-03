Общество

В Бишкеке прошла премьера фильма «Манас и Мухтар»

В Бишкеке состоялась официальная премьера документального фильма «Манас и Мухтар», посвященного казахскому писателю и ученому Мухтару Ауэзову. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что картина снята Национальной академией «Манас» совместно с продакшен-компанией «Барсбек Глобал». В фильме отражены поездки Мухтара Ауэзова в Кыргызстан, в том числе на Иссык-Куль, его встречи с манасчи Саякбаем Каралаевым, а также духовная связь с писателем Чингизом Айтматовым. 

Особое внимание уделено вкладу Ауэзова в изучение и популяризацию эпоса «Манас».

В церемонии приняли участие представители общественных, культурных и научных кругов Кыргызстана и Казахстана, включая госсекретаря Арслана Койчиева. 

По словам участников, фильм призван укрепить культурные связи двух стран и популяризировать общее историко-культурное наследие.

Отмечается, что в ближайшие дни документальную ленту покажут на телеканалах.
