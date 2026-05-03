Китайская модель зеленой экономики: опыт развития для стран ШОС

В рамках форума Шанхайской организации сотрудничества по зеленому и устойчивому развитию Китай не ограничился только дискуссиями и панельными сессиями. Организаторы пошли дальше — они продемонстрировали, как принципы зеленой экономики реализуются на практике.

Китайский комитет ШОС организовал масштабный медиатур для журналистов стран-участниц. Корреспондент 24.kg представлял Кыргызстан и получил возможность увидеть реальные примеры экологической трансформации — от высоких технологий до сельских инициатив. Масштабы развития Китая впечатляют и удивляют.

Технологии будущего

Маршрут медиатура охватил сразу несколько регионов провинции Чжэцзян и города Нинбо и Ханчжоу. Участникам показали предприятия, научные центры, экологические деревни и промышленные объекты, где устойчивое развитие — не теория, а ежедневная практика.

Одной из первых точек стала компания Hikvision — мировой технологический гигант, основанный в 2001 году. Сегодня это не просто производитель видеонаблюдения, а крупная инновационная платформа, работающая на стыке искусственного интеллекта, интернета вещей и больших данных. Компания активно внедряет технологии в различные отрасли, включая экологический мониторинг.

К примеру, разработка большой модели «Гуаньлань», представленной в 2021 году. Она объединяет искусственный интеллект и спектроскопию, позволяя анализировать состав воздуха, воды и растительности с высокой точностью. Фактически речь идет о «цифровых отпечатках» веществ, которые помогают отслеживать изменения в окружающей среде. В сочетании с видеотехнологиями это дает возможность контролировать выбросы, запыление, сжигание отходов и другие экологические риски в режиме реального времени.

Еще одно направление — технология «ИИ + звуковые волны», которая позволяет визуализировать звук и точно определять источник шума. Это открывает новые возможности для контроля за промышленными объектами и городской средой.

Кроме того, компания развивает собственные решения в области хроматографии и масс-спектрометрии, создавая оборудование для высокоточного анализа веществ.Ей удалось решить такие технические задачи, как прецизионное управление движением и детекция слабых сигналов, создать крупную базу данных спектров для повышения эффективности анализа состава веществ.

Когда роботы стали частью быта

Следующей остановкой стал Демонстрационный центр воплощенного искусственного интеллекта в Ханчжоу. Это уникальная территория площадью более 8 тысяч квадратных метров, где представлено свыше 120 роботов. Центр объединяет науку, образование и индустрию, демонстрируя, как технологии будущего могут быть интегрированы в повседневную жизнь.

Экспозиция разделена на несколько тематических зон — от иммерсивных шоу до практических сценариев применения роботов в энергетике, сельском хозяйстве, логистике и медицине. Здесь можно увидеть, как гуманоидные роботы поют, танцуют и даже участвуют в театральных постановках, а также как они обучаются профессиональным навыкам. Центр фактически выполняет роль испытательной площадки для технологий будущего.

Озеро Сиху — жемчужина Ханчжоу

В рамках знакомства с Китаем гостей пригласили посетить озеро Сиху (Западное озеро) — знаменитое пресноводное озеро в центре Ханчжоу (провинция Чжэцзян), признанное символом красоты Китая. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО окружен пагодами, храмами и ивовыми аллеями, предлагая классические пейзажи с «Десятью видами Сиху».

Озеро Сиху в Ханчжоу — это живое воплощение классической китайской эстетики. Согласно древнему мифу, озеро — это не просто вода. Когда-то Нефритовый Дракон и Золотой Феникс нашли сверкающую жемчужину. Во время их борьбы за нее жемчужина упала на землю и превратилась в чистое озеро Сиху.

Интересно, что это искусственно созданное озеро.Купание в нем запрещено, так как оно считается священным и охраняемым культурным объектом. На нем можно устраивать прогулки на лодках, смотреть вечернее шоу «Импрессия озера Сиху», посещать близлежащие храмы и другие достопримечательности.

Экологические деревни

Особое внимание в медиатуре было уделено сельским территориям, где Китай демонстрирует модель устойчивого развития на практике. Уезд Аньцзи стал одним из ключевых пунктов программы. Этот регион считается родиной концепции «Зеленые горы и изумрудные воды — несметные сокровища», которая легла в основу современной экологической политики Китая.

Аньцзи — это пример того, как можно сочетать экономическое развитие и сохранение природы. Здесь активно развиваются экологический туризм, сельское хозяйство и зеленая промышленность. Регион демонстрирует устойчивый рост доходов населения и одновременно сохраняет высокий уровень экологической чистоты.Среднедушевой доход городского населения впечатляет: он составляет 77 тысяч 972 юаня, сельского населения — 51 тысяча 180 юаней.

Настоящей «витриной» зеленой экономики стала деревня Юйцунь. Она по итогам мирового конкурса была признана «Лучшей туристической деревней» Всемирной туристской организации ООН. 15 августа 2005 года Си Цзиньпин, тогдашний секретарь партийного комитета провинции Чжэцзян, во время инспекционной поездки в деревню Юйцунь впервые выдвинул важную концепцию развития: «Зеленые горы и изумрудные воды — несметные сокровища». Спустя 15 лет, уже будучи генеральным секретарем, Си Цзиньпин повторно посетил деревню Юйцунь и высоко оценил ее усилия по реализации концепции по активному развитию зеленой экономики.

Сегодня Юйцунь — это образцовая экологическая деревня, которая превратилась в популярное туристическое направление. Ежегодно ее посещают более миллиона туристов, а уровень доходов местных жителей значительно вырос за счет развития экотуризма.

Бамбуковый рай

Другой пример — деревня Дачжуюань, где реализуется модель «агротуризм + культурный туризм». Здесь создаются новые форматы сельской экономики, включая проекты для молодежи и предпринимателей. Деревня активно развивает бренд сельского туризма и привлекает инвестиции.

В Дачжуюане также расположен демонстрационный центр «Замена пластика бамбуком». Этот проект наглядно показывает, как традиционные материалы могут стать альтернативой пластику. В центре представлено более тысячи видов продукции — от бытовых товаров до строительных материалов. Инициатива направлена на снижение пластикового загрязнения и развитие низкоуглеродного образа жизни.

Под девизом «Замена пластика бамбуком — низкоуглеродный образ жизни» здесь создано 8 различных тематических зон: зона по изготовлению вееров, чайная зона, зона еды, зона новых бамбуковых материалов и строительных изделий из бамбука, зона кемпинга на открытом воздухе, зона для чтения и встречи с гостями, зона культурного туризма и зона бамбуковой архитектуры.

В центре представлено более тысячи видов продукции, включая декоративные материалы из бамбука, бытовые изделия из бамбука, бамбуковые биопродукты, продукты из бамбуковых побегов, изделия из бамбукового волокна, новые материалы на бамбуковой основе и другое.

Как рассказали представители демонстрационного центра, период разложения пластика составляет 100 лет, а бамбука всего 1 год.

При этом дерево бамбука растет очень быстро. При подходящем климате один бамбук может вырастать до 3 метров в день! Вот почему бамбук, особенно в этой провинции, используют в массовом производстве — он экологически чист, быстро растет и многофункционален.

Еще одной интересной локацией стал туристический кластер «Сяо Инь» — современная деревня гостевых домов, где сочетаются комфорт, экология и локальная культура. Проект демонстрирует, как можно развивать сельский туризм, сохраняя природную среду и традиционный уклад.

«Зеленая сталь»

Не менее впечатляющим оказался визит на Нинбоскую металлургическую корпорацию — предприятие, которое сумело объединить тяжелую промышленность и экологические стандарты. Здесь создан полноценный промышленный туристический маршрут, позволяющий увидеть процесс производства стали и одновременно ознакомиться с технологиями очистки выбросов и переработки отходов.

Под девизом «Познакомьтесь с интеллектуальным производством — узнайте, как закаляется сталь» на территории корпорации были обустроены многочисленные объекты промышленного туризма: километровая ландшафтная галерея, цех стальной плавки, иммерсивная зона «Разлитое железо», цех горячей прокатки, зона выращивания водных животных и растений на очищенных промышленных стоках и другие.

Эти объекты дают жителям города и туристам уникальную возможность ближе познакомиться с экологически чистым производственным процессом современного металлургического предприятия, познакомиться с эффективными технологиями очистки отходов и сокращения выбросов углерода экологических сооружений, ощутить очарование «интеллектуального производства стали» нового поколения и насладиться зелеными парковыми зонами с прудами и мостиками среди индустриального пейзажа, при этом формируется гармоничное «соседское пространство» для развития предприятия.

Будущее за электромобилями

Отдельное место в программе занял интеллектуальный завод Zeekr в Мэйшане, принадлежащий китайской частной корпорации Geely. Это один из самых современных автомобильных заводов в мире, где используются технологии 5G, искусственного интеллекта и промышленного интернета. Производство полностью цифровизировано, а уровень автоматизации минимизирует участие человека.

Завод способен выпускать более 300 тысяч электромобилей в год и считается «фабрикой будущего». Здесь применяются технологии гига-литья, позволяющие значительно сократить количество деталей и повысить прочность конструкции.

Здесь представлены результаты зеленого производства: утилизация отработанного тепла, повторное использование сточных и дождевых вод и фотоэлектрические системы; интеллектуальные производственные системы: цифровой двойник и индивидуальная кастомизация по модели C2M.

Это один из первых в мире «заводов будущего», где все цеха полностью спроектированы и построены по технологии 3D-цифровизации. Завод оснащен более чем 2 тысячами терминалов цифровой связи, глубоко интегрирующими технологии искусственного интеллекта, промышленного интернета и больших данных, что обеспечивает взаимосвязь данных в режиме реального времени по всей территории завода и полную интеграцию информации по цепочке бизнес-процессов.

К сожалению, видео- и фотосъемка на территории завода запрещены для посетителей. Но когда видишь весь процесс собственными глазами, понимаешь, насколько масштабно и современно налажена вся система.

К слову, это те самые электромобили, которые сегодня так популярны в Кыргызстане. Их ценят за хорошее соотношение цены и высокого качества. В свете большой проблемы загрязнения воздуха в стране все актуальнее встает вопрос увеличения числа электромобилей в республике.

Вместе в «зеленое» будущее

Медиатур показал, что Китай выстраивает комплексную модель зеленого развития, где технологии, промышленность и сельские территории работают в единой системе. Это не отдельные проекты, а целостная стратегия, охватывающая все уровни экономики.

Для стран ШОС такой опыт представляет особую ценность. Он демонстрирует, что переход к устойчивому развитию возможен не только в теории, но и на практике — при наличии политической воли, инвестиций и технологической базы.

Форум в Нинбо и сопровождающий его медиатур стали наглядным подтверждением того, что зеленая экономика — это уже не будущее, а реальность, которая формируется здесь и сейчас.