Китайская модель зеленой экономики: опыт развития для стран ШОС

В рамках форума Шанхайской организации сотрудничества по зеленому и устойчивому развитию Китай не ограничился только дискуссиями и панельными сессиями. Организаторы пошли дальше — они продемонстрировали, как принципы зеленой экономики реализуются на практике.
Китайский комитет ШОС организовал масштабный медиатур для журналистов стран-участниц. Корреспондент 24.kg представлял Кыргызстан и получил возможность увидеть реальные примеры экологической трансформации — от высоких технологий до сельских инициатив. Масштабы развития Китая впечатляют и удивляют.
Технологии будущегоМаршрут медиатура охватил сразу несколько регионов провинции Чжэцзян и города Нинбо и Ханчжоу. Участникам показали предприятия, научные центры, экологические деревни и промышленные объекты, где устойчивое развитие — не теория, а ежедневная практика.
Одной из первых точек стала компания Hikvision — мировой технологический гигант, основанный в 2001 году. Сегодня это не просто производитель видеонаблюдения, а крупная инновационная платформа, работающая на стыке искусственного интеллекта, интернета вещей и больших данных. Компания активно внедряет технологии в различные отрасли, включая экологический мониторинг.
К примеру, разработка большой модели «Гуаньлань», представленной в 2021 году. Она объединяет искусственный интеллект и спектроскопию, позволяя анализировать состав воздуха, воды и растительности с высокой точностью. Фактически речь идет о «цифровых отпечатках» веществ, которые помогают отслеживать изменения в окружающей среде. В сочетании с видеотехнологиями это дает возможность контролировать выбросы, запыление, сжигание отходов и другие экологические риски в режиме реального времени.
Еще одно направление — технология «ИИ + звуковые волны», которая позволяет визуализировать звук и точно определять источник шума. Это открывает новые возможности для контроля за промышленными объектами и городской средой.
Кроме того, компания развивает собственные решения в области хроматографии и масс-спектрометрии, создавая оборудование для высокоточного анализа веществ.Ей удалось решить такие технические задачи, как прецизионное управление движением и детекция слабых сигналов, создать крупную базу данных спектров для повышения эффективности анализа состава веществ.
Когда роботы стали частью бытаСледующей остановкой стал Демонстрационный центр воплощенного искусственного интеллекта в Ханчжоу. Это уникальная территория площадью более 8 тысяч квадратных метров, где представлено свыше 120 роботов. Центр объединяет науку, образование и индустрию, демонстрируя, как технологии будущего могут быть интегрированы в повседневную жизнь.
Озеро Сиху — жемчужина ХанчжоуВ рамках знакомства с Китаем гостей пригласили посетить озеро Сиху (Западное озеро) — знаменитое пресноводное озеро в центре Ханчжоу (провинция Чжэцзян), признанное символом красоты Китая. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО окружен пагодами, храмами и ивовыми аллеями, предлагая классические пейзажи с «Десятью видами Сиху».
Озеро Сиху в Ханчжоу — это живое воплощение классической китайской эстетики. Согласно древнему мифу, озеро — это не просто вода. Когда-то Нефритовый Дракон и Золотой Феникс нашли сверкающую жемчужину. Во время их борьбы за нее жемчужина упала на землю и превратилась в чистое озеро Сиху.
Экологические деревниОсобое внимание в медиатуре было уделено сельским территориям, где Китай демонстрирует модель устойчивого развития на практике. Уезд Аньцзи стал одним из ключевых пунктов программы. Этот регион считается родиной концепции «Зеленые горы и изумрудные воды — несметные сокровища», которая легла в основу современной экологической политики Китая.
Аньцзи — это пример того, как можно сочетать экономическое развитие и сохранение природы. Здесь активно развиваются экологический туризм, сельское хозяйство и зеленая промышленность. Регион демонстрирует устойчивый рост доходов населения и одновременно сохраняет высокий уровень экологической чистоты.Среднедушевой доход городского населения впечатляет: он составляет 77 тысяч 972 юаня, сельского населения — 51 тысяча 180 юаней.
Сегодня Юйцунь — это образцовая экологическая деревня, которая превратилась в популярное туристическое направление. Ежегодно ее посещают более миллиона туристов, а уровень доходов местных жителей значительно вырос за счет развития экотуризма.
Бамбуковый райДругой пример — деревня Дачжуюань, где реализуется модель «агротуризм + культурный туризм». Здесь создаются новые форматы сельской экономики, включая проекты для молодежи и предпринимателей. Деревня активно развивает бренд сельского туризма и привлекает инвестиции.
В Дачжуюане также расположен демонстрационный центр «Замена пластика бамбуком». Этот проект наглядно показывает, как традиционные материалы могут стать альтернативой пластику. В центре представлено более тысячи видов продукции — от бытовых товаров до строительных материалов. Инициатива направлена на снижение пластикового загрязнения и развитие низкоуглеродного образа жизни.
В центре представлено более тысячи видов продукции, включая декоративные материалы из бамбука, бытовые изделия из бамбука, бамбуковые биопродукты, продукты из бамбуковых побегов, изделия из бамбукового волокна, новые материалы на бамбуковой основе и другое.
При этом дерево бамбука растет очень быстро. При подходящем климате один бамбук может вырастать до 3 метров в день! Вот почему бамбук, особенно в этой провинции, используют в массовом производстве — он экологически чист, быстро растет и многофункционален.
Еще одной интересной локацией стал туристический кластер «Сяо Инь» — современная деревня гостевых домов, где сочетаются комфорт, экология и локальная культура. Проект демонстрирует, как можно развивать сельский туризм, сохраняя природную среду и традиционный уклад.
«Зеленая сталь»Не менее впечатляющим оказался визит на Нинбоскую металлургическую корпорацию — предприятие, которое сумело объединить тяжелую промышленность и экологические стандарты. Здесь создан полноценный промышленный туристический маршрут, позволяющий увидеть процесс производства стали и одновременно ознакомиться с технологиями очистки выбросов и переработки отходов.
Под девизом «Познакомьтесь с интеллектуальным производством — узнайте, как закаляется сталь» на территории корпорации были обустроены многочисленные объекты промышленного туризма: километровая ландшафтная галерея, цех стальной плавки, иммерсивная зона «Разлитое железо», цех горячей прокатки, зона выращивания водных животных и растений на очищенных промышленных стоках и другие.
Будущее за электромобилямиОтдельное место в программе занял интеллектуальный завод Zeekr в Мэйшане, принадлежащий китайской частной корпорации Geely. Это один из самых современных автомобильных заводов в мире, где используются технологии 5G, искусственного интеллекта и промышленного интернета. Производство полностью цифровизировано, а уровень автоматизации минимизирует участие человека.
Завод способен выпускать более 300 тысяч электромобилей в год и считается «фабрикой будущего». Здесь применяются технологии гига-литья, позволяющие значительно сократить количество деталей и повысить прочность конструкции.
Здесь представлены результаты зеленого производства: утилизация отработанного тепла, повторное использование сточных и дождевых вод и фотоэлектрические системы; интеллектуальные производственные системы: цифровой двойник и индивидуальная кастомизация по модели C2M.
К сожалению, видео- и фотосъемка на территории завода запрещены для посетителей. Но когда видишь весь процесс собственными глазами, понимаешь, насколько масштабно и современно налажена вся система.
К слову, это те самые электромобили, которые сегодня так популярны в Кыргызстане. Их ценят за хорошее соотношение цены и высокого качества. В свете большой проблемы загрязнения воздуха в стране все актуальнее встает вопрос увеличения числа электромобилей в республике.
Вместе в «зеленое» будущееМедиатур показал, что Китай выстраивает комплексную модель зеленого развития, где технологии, промышленность и сельские территории работают в единой системе. Это не отдельные проекты, а целостная стратегия, охватывающая все уровни экономики.
Для стран ШОС такой опыт представляет особую ценность. Он демонстрирует, что переход к устойчивому развитию возможен не только в теории, но и на практике — при наличии политической воли, инвестиций и технологической базы.
Форум в Нинбо и сопровождающий его медиатур стали наглядным подтверждением того, что зеленая экономика — это уже не будущее, а реальность, которая формируется здесь и сейчас.