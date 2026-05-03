Общество

Пастбища на паузу: в КР предложили на два года отказаться от выпаса скота

Бывший ректор Академии управления при президенте Кыргызстана, ученый Алмазбек Акматалиев предложил на 1–2 года полностью прекратить использование пастбищ, чтобы восстановить их после деградации.

По его словам, сегодня пастбища в стране находятся в состоянии деградации, что требует комплексных и, возможно, радикальных мер.

Он ссылается на мнение эколога, который предлагает заранее подготовиться к временной консервации пастбищ. В частности, государству следует выделить средства на заготовку кормов для каждой семьи, содержащей скот.

Согласно предложению, на период 1–2 лет необходимо полностью «отдохнуть» всем видам пастбищ — внутренним, средним и отдаленным. В это время сельские хозяйства должны перейти на содержание скота в пределах населенных пунктов и загонах, используя заранее подготовленные корма при поддержке государства.

Предполагается, что такая мера позволит пастбищам восстановить природное состояние и повысить продуктивность.

При этом сам Алмазбек Акматалиев отмечает, что подобное предложение выглядит сложным и трудоемким в реализации. Он подчеркнул, что ранее не сталкивался с такими радикальными инициативами и предложил обсудить идею с общественностью.
