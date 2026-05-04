Атака на Иран. Spirit Airlines прекратила работу из-за подорожания авиатоплива

Американская авиакомпания Spirit Airlines прекратила работу из-за подорожания авиатоплива.

«К сожалению, несмотря на усилия компании, недавний существенный рост цен на нефть и другие факторы давления на бизнес значительно повлияли на финансовые перспективы Spirit. В отсутствие дополнительного финансирования у компании Spirit не оставалось иного выбора, кроме как свернуть деятельность», — говорится в заявлении компании.

Пассажиров просят не приезжать в аэропорты, им обещали вернуть деньги за билеты.

По данным Reuters, лоукостер Spirit, работавший с начала 1990-х годов, — первая «жертва» американо-иранского конфликта, закрытие компании приведет к увольнению тысяч человек