11:30
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Spirit Airlines прекратила работу из-за подорожания авиатоплива

Американская авиакомпания Spirit Airlines прекратила работу из-за подорожания авиатоплива.

СМИ
Фото СМИ. Американская авиакомпания Spirit Airlines прекратила работу из-за подорожания авиатоплива

«К сожалению, несмотря на усилия компании, недавний существенный рост цен на нефть и другие факторы давления на бизнес значительно повлияли на финансовые перспективы Spirit. В отсутствие дополнительного финансирования у компании Spirit не оставалось иного выбора, кроме как свернуть деятельность», — говорится в заявлении компании.

Пассажиров просят не приезжать в аэропорты, им обещали вернуть деньги за билеты.

По данным Reuters, лоукостер Spirit, работавший с начала 1990-х годов, — первая «жертва» американо-иранского конфликта, закрытие компании приведет к увольнению тысяч человек
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/372784/
просмотров: 389
Версия для печати
Материалы по теме
Атака на Иран. Трамп объявил об операции «Свобода» в Ормузском проливе
Атака на Иран. Тегеран передал США план по завершению конфликта из 14 пунктов
Конец войны? Конфликт с Ираном завершен, уведомил Белый дом Конгресс США — СМИ
Атака на Иран. Domestos, Rexona и Cif повышают цены на свою продукцию
Бывший глава МИД КР раскритиковал заявление президента Израиля о санкциях
Президент Израиля заявил о возможном использовании КР Ираном для обхода санкций
Атака на Иран. Трамп на брифинге опять перепутал страны, теперь Украину и ИРИ
Атака на Иран. США и Израиль уничтожили почти половину рабочих мест в ИРИ
Атака на Иран. Тегеран унизил США, заявил канцлер Германии
Попытка урегулирования. Стало известно, какие условия выдвигает Иран Вашингтону
Популярные новости
День труда. Как в&nbsp;Кыргызстане отмечали Первомай День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
Ливни и&nbsp;риск селей. В&nbsp;Кыргызстане объявили штормовое предупреждение Ливни и риск селей. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Не&nbsp;только День труда. Что еще отмечают 1&nbsp;мая? Тест Не только День труда. Что еще отмечают 1 мая? Тест
Неделя-24. Камчыбек Ташиев под следствием, и&nbsp;всплеск мошенничества по&nbsp;стране Неделя-24. Камчыбек Ташиев под следствием, и всплеск мошенничества по стране
Бизнес
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по&nbsp;НПЗ РФ&nbsp;усиливают давление на&nbsp;рынок ГСМ Кыргызстана Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
4 мая, понедельник
11:28
Реконструкция бульвара Молодой Гвардии: под ударом оказались здоровые деревья Реконструкция бульвара Молодой Гвардии: под ударом оказ...
11:08
После дождя Бишкек затопило, жители пробираются по воде
11:03
Учащиеся Нарынской области отдохнут в международном центре «Артек»
11:00
В Кемине начали вырубку деревьев по поручению акима, милиция проводит проверку
10:55
3 мая без журналистов. В Кыргызстане впервые не отметили День свободы прессы