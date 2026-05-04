В Кемине начали вырубку деревьев по поручению акима, милиция проводит проверку

В городе Кемин Чуйской области проводится проверка по факту вырубки деревьев в городской лесополосе.

Как сообщили в ГУВД Чуйской области, 29 апреля в дежурную часть Кеминского РОВД поступило сообщение о том, что неизвестные лица вырубают деревья в парке. На место выехала следственно-оперативная группа, информация подтвердилась.

В ходе разбирательства установлено, что работы ведутся в лесополосе напротив больницы, в районе перевалочной базы. По данным местных властей, на этом участке планируется строительство нового парка по поручению акима Кеминского района.

В мэрии города заявили, что вырубка проводится на законных основаниях — имеются разрешительные документы на спил 75 деревьев, копии которых предоставлены правоохранительным органам.

Несмотря на это, милиция продолжает проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.