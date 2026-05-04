3 мая без журналистов. В Кыргызстане впервые не отметили День свободы прессы

В Кыргызстане 3 мая — во Всемирный день свободы прессы — журналистское сообщество не провело ни одного открытого мероприятия.
В предыдущие годы эта дата традиционно сопровождалась активностями: субботниками, велопробегами, выездными встречами, конкурсами карикатур, интеллектуальными играми и даже спортивными турнирами. Такие события становились площадкой для общения журналистов, обсуждения проблем отрасли и публичного напоминания о важности свободы слова.
В этом году подобных инициатив не зафиксировано. Представители медиасообщества не анонсировали ни офлайн, ни публичных онлайн-мероприятий.
Причины такого затишья официально не озвучены, однако контраст с предыдущими годами заметен.
Всемирный день свободы прессы учрежден ЮНЕСКО в 1993 году решением Генеральной Ассамблеи ООН. Дата выбрана в честь Виндхукской декларации 1991 года, которая закрепила принципы независимой и плюралистической прессы. День призван напоминать о значении свободы слова, защите журналистов и необходимости свободных СМИ в демократическом обществе.