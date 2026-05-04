11:31
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

3 мая без журналистов. В Кыргызстане впервые не отметили День свободы прессы

В Кыргызстане 3 мая — во Всемирный день свободы прессы — журналистское сообщество не провело ни одного открытого мероприятия.

В предыдущие годы эта дата традиционно сопровождалась активностями: субботниками, велопробегами, выездными встречами, конкурсами карикатур, интеллектуальными играми и даже спортивными турнирами. Такие события становились площадкой для общения журналистов, обсуждения проблем отрасли и публичного напоминания о важности свободы слова.

В этом году подобных инициатив не зафиксировано. Представители медиасообщества не анонсировали ни офлайн, ни публичных онлайн-мероприятий.

Причины такого затишья официально не озвучены, однако контраст с предыдущими годами заметен.

 

Всемирный день свободы прессы учрежден ЮНЕСКО в 1993 году решением Генеральной Ассамблеи ООН. Дата выбрана в честь Виндхукской декларации 1991 года, которая закрепила принципы независимой и плюралистической прессы. День призван напоминать о значении свободы слова, защите журналистов и необходимости свободных СМИ в демократическом обществе.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/372803/
просмотров: 259
Версия для печати
Материалы по теме
Зарплаты резко выросли, в госСМИ Кыргызстана теперь платят до 100 тысяч сомов
В Кыргызстане утвердили новый порядок регистрации СМИ
В Казахстане закрылся популярный YouTube-канал Airan Media
Минкультуры введет госзаказ для региональных газет на хозрасчете
Торага ЖК призвал журналистов не дискредитировать работу депутатов
Кабмин создал новое объединение «Информационно-издательский дом «Кыргыз Туусу»
Азамат Тынай тегин: Премия имени Уланбека Эгизбаева снова становится народной
Дайырбек Орунбеков: 50 журналистов получат квартиры через ГИК
Президент инициировал объединение госСМИ и создание издательского дома
Усиление контроля и экономический рост. Как мир увидел Кыргызстан в 2025 году
Популярные новости
День труда. Как в&nbsp;Кыргызстане отмечали Первомай День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
Ливни и&nbsp;риск селей. В&nbsp;Кыргызстане объявили штормовое предупреждение Ливни и риск селей. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Не&nbsp;только День труда. Что еще отмечают 1&nbsp;мая? Тест Не только День труда. Что еще отмечают 1 мая? Тест
Неделя-24. Камчыбек Ташиев под следствием, и&nbsp;всплеск мошенничества по&nbsp;стране Неделя-24. Камчыбек Ташиев под следствием, и всплеск мошенничества по стране
Бизнес
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по&nbsp;НПЗ РФ&nbsp;усиливают давление на&nbsp;рынок ГСМ Кыргызстана Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
4 мая, понедельник
11:28
Реконструкция бульвара Молодой Гвардии: под ударом оказались здоровые деревья Реконструкция бульвара Молодой Гвардии: под ударом оказ...
11:08
После дождя Бишкек затопило, жители пробираются по воде
11:03
Учащиеся Нарынской области отдохнут в международном центре «Артек»
11:00
В Кемине начали вырубку деревьев по поручению акима, милиция проводит проверку
10:55
3 мая без журналистов. В Кыргызстане впервые не отметили День свободы прессы