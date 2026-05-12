Общество

Кыргызстан присоединился к Меккской конвенции по борьбе с коррупцией

Кабинет министров Кыргызстана одобрил присоединение страны к Меккской конвенции государств Организации исламского сотрудничества о партнерстве в сфере противодействия коррупции.
Конвенцию подписали 21 декабря 2022 года в Джидде.

Согласно постановлению, ответственными за реализацию международного документа определили Государственный комитет национальной безопасности и Министерство внутренних дел.

МИД поручили официально уведомить Генеральный секретариат ОИС о присоединении КР к конвенции.

Постановление подписал председатель кабмина 28 апреля 2026 года. Оно вступит в силу через 15 дней.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/373462/
