Общество

В Кыргызстане изменили правила работы свободных экономических зон

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в положения о свободных экономических зонах «Бишкек», «Каракол», «Лейлек», «Маймак» и «Нарын».

Документ принят для улучшения условий привлечения иностранных инвестиций и развития регионов.

Для руководителей свободных экономических зон ввели персональную ответственность за отсутствие эффективной системы предотвращения коррупции.

Кроме того, обновлены правила формирования бюджетов СЭЗ. Они будут формироваться за счет платы за деятельность резидентов, аренды земли и имущества, а также других источников, не противоречащих законодательству.

Изменения затронули и СЭЗ «Маймак». В документе уточняется, что зона расположена на территории станции «Маймак» Айтматовского района, а ее общая площадь составляет 159 гектаров.

СЭЗ «Нарын» дополнительно разрешили привлекать гранты, добровольные взносы и партнерскую помощь для реализации проектов и программ.

Постановление вступит в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/373466/
