13 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — микрорайон «Тунгуч», дом 21, жилмассив «Кок-Жар», улица Керемет, дома 3, 13, 5, 1а, 2, 1, 22, 3а;
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Карадарьинской, Джантошева, Ахунбаева, Каралаева, Мавлянова, переулок Ясенский;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Боконбаева, Уметалиева, улица Исанова, дом 145, микрорайон «Джал-29», жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Бадахшан, Чортекова, Ак-Кайын, Азамат, Береке, Улар, Муромская, Даван), «Ала-Тоо» (улицы Ала-Тоо, Талды-Булак, Замана, Терек-Сай, Кок-Талаа, Бештектир, Кок-Кыя, Бельмазар, Арча-Гул, Маймак, Кок-Ой) села Новопавловка (улицы Железнодорожная, Кирова, Абаканская, контур 530), жилмассив «Достук», Керемет-1, дома 2/1, 3/1, села Озерное (улицы Аулская, Лесхозная, Зеленая, Фрунзе, Молодежная, Балыкчы, Центральная, Шоссейная, Новая, Заводская, Пруд, Лесхозная, Школьная, Фрунзе, Спутник, Бирдик, Ершебулова, Кыял), Акчи, жилмассивы «Салкын» (улицы Восточная, Ниет, Рахат), водокачка «Балыкчы», «Колмо» (улицы Умут, Максат, Жаштык), отрезки улиц Суюмбаева, Эльдияр Керимов, переулки Курский, Коганский, села Байтик, Бир-Булак (улицы Кутманова, Бейшембаева, жилмассив «40 га», улицы Эсенбай-Ата, Турсуматова), Лебединовка (городок «Энергетиков»);
- 14.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Сары-Булун, Кен-Суу);
- 9.00-12.00 — отрезок улицы Махатмы Ганди, дом 171;
- 12.00-17.00 — улица Баялинова, дом 172;
- 9.00-13.00 — жилмассив «Кырма» (улицы Радужная, Зерноток), села Константиновка (улицы Первомайская, Чуйская, Цветочная), Дачное (улица Восточная), Луговое (улица Северная);
- 13.00-17.00 — жилмассив «Кырман» (улицы Тунгуч, 44га, Арашан, Ак-Кайын, Тилебалды-Ата, Нур-Асман), село Константиновка (улицы Новая, Садовая, Молодежная, Береговая, Первомайская, Школьная).
2Чуйская область
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — город Кара-Балта (медучилище);
- 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Пограничная, Агрономическая, Рабочая, Панфилова, Фурманова, Первомайская, Громовой, Фрунзенская, Комсомольская, Ананьево, Учительская, Молодежная, Студенческая), села Жон-Арык (улица Школьная), Буденовка (пруд);
- 9.00-16.00 — село Суусамыр.
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кызыл-Суу (улица 50 лет Кыргызстана), Алмалуу (улица Крупской), Каинды (улица Шайбекова).
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кант (улицы Пушкина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Полевая, Орджаникидзе, Энгельса, Гайдара, Щорса, Вишневая, Тоголока Молодо, Ленинградская, Октябрьская, Калинина, Куйбышева, Садовая, Нахимова, Молодежная, Микояна, Центральная, 60 лет ВЛКСМ, Герцена, Крупская, Некрасова, Розы Люксембург, Буслова, Южная, Чуйская, Свердлова, Тельмана, Чехова, Иваницина), село Киргшелк (улица Дзержинского);
- 10.00-15.00 — село Новопокровка (улица Мира, Калинина, Строительная, Мичурина).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сретенка (улица Крупской, школа), Чон-Арык (кошары), Ак-Суу (улица Добровольского).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чорголо (улица Гагарина).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Манас (улицы Зеленая, Пионерская, Совхозная, Широкая, Комсомольская, Северная, Тупиковая, Переулочная, Проектируемая, Гагарина, Заводская, Западная, Средняя, Новая, Южная), Сокулук (улица Молодежная), Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Майтан, Ноорузбая, Новая, Кайназарова, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Жаны-Турмуш, Омурбека), Кызыл-Туу (улицы Жумабаева, Алымкула, Базаркул Ата, Проектируемая, Сазбак-Ата, Табышалиева);
- 10.00-15.00 — село Жаны-Пахта (улицы Западная, Садовая, Атбашинская, переулки Атбашинский, Садовый);
- 8.30-18.00 — село Кожомкул (улицы Пионерская, Крупская, Комсомольская, Кирова, Первомайская, Степная, Северная, Колхозная, Фрунзе, Школьная, Октябрьская, Шевченко, Проектируемая, Максима Горького, тупики Комсомольский, Шевченко, Школьный);
- 8.30-12.00 — село Кожомкул (улицы Западная, Ленина, Южная, тупики Первомайской, Западный);
- 13.00-16.00 — село Кожомкул (улицы МТФ, Западная, Станция Сокулук);
- 8.00-17.00 — село Кызыл-Туу (скважина).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Нурманбет (улица Пушкина), Кен-Булун (улицы Тупик, Абдулина, Мухтарова).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмок (3-й микрорайон, дом 23, общежитие мясокомбинат, 1-й микрорайон, дом 21, улицы Амбулаторная, Пионерская, Строительная, Заводская, Ленина, Шамсинская, Кирова, Татарская, Ломоносова, Крапоткина, Красная, Комсомольская, Ленина);
- 9.00-13.00 — город Токмок (улицы Нижняя Луговая, Речная, Охотничья, Родниковая, Тургенева);
- 13.00-17.00 — город Токмок (улицы Мира, Циолковского, Шолохова, Спортивная);
- 8.00-18.00 — села Кош-Кашат, Чон-Жар, Карагул, Кайырма, Прогресс, Он бир-Жылга, Маданият, Кок-Каптал, Шамшы, Кошой, ущелье Туура-Кайын.
3Нарынская область
- 10.00-17.00 — село Мин-Булак;
- 9.00-17.00 — город Нарын (жилмассив «Городок»), село Баетов;
- 9.30-17.00 — село Чолок-Кайын.
4Таласская область
- 9.00-17.00 — села Кызыл-Жылдыз, Кызыл-Адыр.
5Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Тыныстанова, дом 58, Пржевальского), поселок городского типа Пристань, села Кара-Коо, Ак-Сай, Кажы-Сай, Кок-Сай, Жер-Үй, Темир канат, Долон, Кош-Добо, Кен-Суу, Тюп, Ичке-Жергез, Жон-Булак, Саруу, Тосор, Дархан, Кичи-Жаргылчак.