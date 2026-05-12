Общереспубликанский тест. Дополнительная регистрация пройдет 16 и 20 мая

Дополнительная регистрация на Общереспубликанское тестирование будет проводиться 16 и 20 мая в Бишкеке и во всех областях Кыргызстана. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения.

По его данным, запись будет идти в центрах тестирования (школах, где будет проводиться ОРТ) с 13.00 до 17.00.

Подробно о месте регистрации для каждого района или города необходимо узнать у представителей школ или в районных (городских) отделах образования.

Само тестирование пройдет в два этапа:

I этап: 17, 18, 19 мая;

II этап: 21, 22, 23 мая.

Для допуска к Общереспубликанскому тестированию все абитуриенты старше 16 лет обязаны иметь при себе:

оригинал паспорта,

талон допуска на тест,

ручку с синим стержнем.

«Электронные документы, предъявленные через мобильное приложение «Тундук», не принимаются в качестве документа для допуска к ОРТ, поскольку во время теста абитуриенту запрещено иметь при себе мобильный телефон или иные средства электронной связи. Во время перерыва также не разрешается использование телефонов (своих, родителей или знакомых) и смарт-часов для оплаты через электронные кошельки», — подчеркнули в ЦООМО.

Для личных нужд (вода, шоколад и так далее) в центре рекомендуют взять с собой наличные деньги или банковскую карту.

С 2012 года ОРТ является обязательным для поступления во все вузы республики независимо от формы собственности.