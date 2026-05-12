Общество

Прием в школу. Более 66 тысяч детей записали в первый класс

Более 66,8 тысячи детей записали в первый класс. Такая информация содержится в открытых данных на портале 1mektep.edu.gov.kg.

В том числе в Бишкеке зачислили 9,8 тысячи детей. Из них 4,2 тысячи мест занято в классах с кыргызским языком обучения, более 5,6 тысячи — с русским. Свободными в столице остаются 16,6 тысячи мест.

Общее количество квот на 2026/27 учебный год — 192,3 тысячи. Свободными остаются 125 тысяч.

Прием в первый класс: в трех школах Бишкека запись завершили

Отметим, что на юге республики набор также ведется в классы с узбекским и таджикским языками обучения.

Электронная запись в первый класс началась 1 апреля. Регистрируют детей, родившихся в 2019 и 2020 годах.

На первом этапе принимаются дети, у одного из родителей (законного представителя) которых есть постоянная регистрация по микроучастку соответствующей школы. Второй этап записи — не по прописке — начнется с 1 июня.
