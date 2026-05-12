Они погибли, спасая людей. В городе Ош почтили память героев антитеррора

У мемориала в Оше сегодня было непривычно тихо. Военные, милиционеры, ветераны силовых структур, школьники и родственники погибших собрались здесь не ради парада или торжественного события — чтобы вспомнить тех, кто погиб, защищая страну от терроризма — сотрудников спецназа «Альфа» ГКНБ Кыргызстана, Государственной пограничной службы и МВД, погибших при исполнении служебного долга в борьбе с терроризмом.

Памятный митинг прошел в центре города. К мемориалу один за другим подходили люди с цветами. Многие останавливались у фотографий погибших, кто-то молча смотрел на списки имен, кто-то вытирал слезы.

В церемонии приняли участие представители мэрии Оша, депутаты городского кенеша, сотрудники силовых структур и военнослужащие.

Во время митинга участники почтили память погибших минутой молчания. После этого к мемориалу возложили цветы, а священнослужители прочитали куран и молитву за души сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что главная цель акции — сохранить память о людях, которые ценой собственной жизни обеспечивали безопасность страны и мирную жизнь граждан.

Особое внимание на митинге уделили молодежи. Среди участников было много школьников, которым рассказывали о подвигах сотрудников правоохранительных органов и важности служения Родине.

«Такие мероприятия нужны, чтобы молодое поколение понимало цену мира и безопасности», — говорили участники церемонии.

После официальной части атмосфера стала менее траурной. На спортивных площадках наградили победителей турниров по футболу и волейболу среди ветеранов и действующих сотрудников силовых структур.

Командам вручили медали, кубки, грамоты и ценные призы.

Как отметили организаторы, подобный митинг памяти в Оше проходит уже не первый год.