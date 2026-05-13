Общество

В Бишкеке расторгли договоры более чем по 200 остановкам

Во время второго дня встреч мэра Бишкека Айбека Джунушалиева с жителями Свердловского района один из горожан поднял вопрос состояния остановок общественного транспорта. По словам мужчины, они заняты коммерческими объектами, из-за чего пассажиры вынуждены ждать транспорт на жаре и холоде.

Глава столицы сообщил, что мэрия расторгла договоры более чем по 200 остановочным пунктам.

«В рамках реконструкции остановки оборудовали помещениями, в которые мы не можем попасть. Теперь их сдали в аренду под цветочные магазины, а мы вынуждены стоять на жаре или холоде», — рассказал житель города.

По его словам, многие остановочные пункты не соответствуют потребностям пассажиров.

Градоначальник ответил, что передачу остановок в аренду практиковали еще до его прихода. По его словам, остановочные пункты строились арендаторами, но в договорах предусматривались условия для комфортного пребывания бишкекчан.

Айбек Джунушалиев отметил, что после обновления остановок муниципалитет сделал их теплыми и оборудованными для пассажиров. Однако часть объектов подвергалась вандализму, на остановках ломали телевизоры и выбивали окна.

Фото пресс-службы мэрии. Такими остановки были по плану
«Поэтому их начали сдавать для коммерческой деятельности», — пояснил мэр.

Он подчеркнул, что многие арендаторы не выполнили требования договоров, в связи с чем мэрия расторгла соглашения более чем по 200 остановкам.

По словам Айбека Джунушалиева, в дальнейшем власти планируют объявить новые конкурсы с обновленными условиями для арендаторов остановочных комплексов.
