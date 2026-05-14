Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 14 мая ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет +27 градусов.

Отключение света, воды и газа

9.30-17.00 — микрорайон «Тунгуч», дом 8, улица Медерова, дома 42, 42А;

11.00-13.00 — улицы Ибраимова, дома 68, 70, 84, 86, 88А, 90-100, Киевская между улицами Ибраимова и Шопокова, Токтогула, дом 57, Шопокова, дома 99/1, 101, 101/1;

13.00-17.00 — улица Суванбердиева, дом 102, жилмассивы «Кырман», «50га»;

9.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Баба-Ата, Узун-Булак, Кок-Добо, Кейгал, Иманалиева), «Ак Орго» (улицы Кыбыла, Тогуз-Канат), отрезки улиц Горького, Пожарского, отрезки улиц Московской, Манаса, улица Исанова, дом 2А, жилмассив «Достук» (улица Керемет-1, дома 2/1, 3/1), села Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная, Участок, контуры № 580, 569), Байтик, Аламедин (улицы Алма-Атинская, Панфилова, Чугуева, Фабричная, тупик Фабричный);

9.00-19.00 — отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улиц Горького, Пожарского, Минина;

9.00-12.00 — улица Манаса, село Таш-Добо (улицы Озгоруш, Нарынская, Ала-Тоо, Проектируемая, Озгоруш);

12.45-17.00 — улица Махатмы Ганди (плодобаза);

9.00-13.00 — села Константиновка (улицы Цветочная, Новая), Арашан (улицы Бектембаева, Татырская, Чун-Курчак, садовое товарищество «Весна», улица Аламединская, садовое товарищество «Ала-Тоо», улица Новостройка), жилмассив «Тунгуч» (улицы Ак-Кайын, 44 га);

9.00-14.00 — село Кашка-Суу (улицы Озгоруш, Кызыл Белес, садовое товарищество «Наука»);

10.00-15.00 — село Гроздь (улицы Верхняя Атбаши, Пятилетка, Мелиораторов, Барак, Участок).

У кого намечается той

Жыргал Исмаилов Родился 14 мая 1982 года. Заместитель генерального прокурора КР – военный прокурор КР. Канат Насипов Родился 14 мая 1984 года. Прокурор Бишкека.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Тугельбай Сыдыкбеков

Фото из интернета. Тугельбай Сыдыкбеков

Родился 14 мая 1912-го в айыле Кен-Су ныне Иссык-Кульской области. Является родоначальником письменного профессионального искусства слова кыргызского народа, создателем первого национального романа. За большие заслуги в области литературы в 1968 году ему присвоено почетное звание «Народный писатель Киргизской ССР». Первый писатель, удостоенный звания лауреата Государственной премии СССР.

В 1931-м издана первая поэма Тугельбая Сыдыкбекова «Кайкабай». В этот же период он написал несколько стихотворений, которые впервые появились на страницах комсомольской газеты «Ленинская молодежь». Пишет первую книгу о создании кыргызских колхозов «Кен-Су».

В 1939-1940 годах написан роман «Темир» на ту же тему становления колхозного строя. Роман «Люди наших дней» повествует о героическом, самоотверженном труде кыргызского народа в дни Великой Отечественной войны.

Роман «Дети гор» (1952) — одно из первых кыргызских детских произведений.

В 1955-1958 годах выходит роман «Среди гор» (переработанный вариант романа «Кен-Су»). Романы «Женщины» (1962-1966), «Ровесники» (1977) — о социалистическом строительстве в Киргизии. «Путь» — автобиографический роман (1982).

Скончался 19 июля 1997-го.

В 2005 году выпущена почтовая марка, посвященная Тугельбау Сыдыкбекову.

Родился режиссер Геннадий Базаров

Фото из интернета. Геннадий Базаров

Родился 14 мая 1942 года в селе Ат-Баши.

В мир кино пришел в 1959-м. Затем учеба во ВГИК и громкий дебют в 1967 году с фильмом «Материнское поле» по повести Чингиза Айтматова. Эта дипломная работа принесла молодому режиссеру широкую известность. Позже на экраны большой страны вышли «Засада», «Улица», «Зеница ока», «Каныбек».

Все эти ленты заняли свое место в истории национального кинематографа и культурном ряду традиционного идеологического советского кино.

Геннадий Базаров одним из первых выдвинул идею продвижения авторского кино в Кыргызстане. В этом ряду нестандартного художественного мышления он снял такие фильмы, как «Первый», «Приют для несовершеннолетних», а позже — уже на студии «Кыргызтелефильм» — «Заговор», «Аномалия», «Карагыз», «Метаморфоза» по собственным сценариям.

Спустя несколько лет к художественным добавились документальные ленты «Сказ об искусстве», «Писатель» и другие.

Геннадию Базарову присвоено высокое звание народного артиста КР. Награжден орденами и медалями, лауреат многих международных кинофестивалей.

Умер 5 февраля 2023-го.

Родилась народная артистка КР Тамара Джаманбаева

Родилась 14 мая 1943 года в Нарыне. Первый постоянный диктор кыргызского телевидения. Вела эфиры «Последних известий» до 1975-го.

С 1959 по 1994 год прошла путь от диктора телевидения до директора программ Гостелерадиокомитета, затем год проработала вице-президентом Гостелерадиокомитета КР.

Является отличником телевидения и радио СССР и КР, награждена почетными грамотами Верховного Совета КССР и президента КР, медалью «Данк», является членом Союза журналистов КР. Заслуженный деятель культуры КР.

Умер заслуженный артист КР Борис Суслов

Фото из интернета. Борис Суслов в роли Тибальда - «Ромео и Джульетта», 1966 года

Родился 1 октября 1930 года.

Весной 1949-го, будучи еще учащимся, дебютировал в роли Пьера в «Волшебной флейте», затем получил роль Зигфрида в «Лебедином озере».

1966-1972 — ведущий солист балета Кыргызского государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Исполнил все ведущие партии в репертуарных спектаклях мировой, русской и национальной балетной классики.

Был бессменным партнером великой кыргызской танцовщицы, народной артистки СССР Бюбюсары Бейшеналиевой, а также выдающихся кыргызских балерин современности: Рейны Чокоевой, Сайнат Джокобаевой, Чолпон Джамановой и многих других.

С 1973 года Бориса Суслова шесть раз представляли на звание «Народный артист Киргизской ССР», но так и не присвоили его.

Ушел из жизни 14 мая 2016-го.

