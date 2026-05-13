Число студентов вузов во всем мире более чем удвоилось за 20 лет

За последние 20 лет число студентов вузов во всем мире выросло более чем вдвое и достигло 269 миллионов в 2024 году. Об этом сообщается в первом докладе ЮНЕСКО о тенденциях в высшем образовании.

Авторы исследования отмечают резкий рост международной академической мобильности: за тот же период число студентов, обучающихся за рубежом, выросло почти в три раза и достигло 7,3 миллиона человек. При этом половина из них получает образование в странах Европы и Северной Америки.

Согласно новому докладу, основанному на данных из 146 государств, число студентов, обучающихся в вузах по всему миру, выросло примерно со 100 миллионов в 2000 году до 269 миллионов в 2024-м.

Сегодня высшее образование получают 43 процента молодых людей соответствующего возраста — как правило, от 18 до 24 лет.

При этом уровень доступа к высшему образованию существенно различается в зависимости от региона. Если в странах Западной Европы и Северной Америки в вузах обучаются около 80 процентов молодежи, то в Латинской Америке и государствах Карибского бассейна этот показатель составляет 59 процентов, в арабских странах — 37 процентов, в государствах Южной и Западной Азии — 30 процентов, а в странах Африки — всего 9 процентов.

При этом частные учебные заведения по-прежнему обеспечивают около трети мирового числа студентов вузов. Наиболее высокой доля частного высшего образования остается в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна, где в 2023 году она составила 49 процентов. При этом, как отмечается в докладе, лишь треть стран законодательно гарантирует бесплатное государственное высшее образование.

Однако рост числа студентов не сопровождается столь же быстрым увеличением числа выпускников. Так, доля студентов, завершивших обучение, выросла с 22 процентов в 2013 году до 27 процентов в 2024-м.

Несмотря на то что число студентов, получающих высшее образование за рубежом, выросло более чем втрое, возможностью обучения за границей пользуются лишь около 3 процентов студентов во всем мире, причем между регионами сохраняются значительные различия.

Так, половину всех иностранных студентов по-прежнему принимают семь государств: Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия, Германия, Канада, Россия и Франция. При этом все более популярными направлениями для обучения становятся Турция и Объединенные Арабские Эмираты — за последнее десятилетие число иностранных студентов там выросло как минимум в пять раз, и теперь эти страны по уровню международной мобильности почти догнали Францию.

В докладе отмечается, что студенты все чаще предпочитают получать высшее образование в пределах своего региона.

Авторы исследования предупреждают, что стремительный рост числа студентов в последние десятилетия усиливает давление на системы высшего образования.

В связи с этим особое значение приобретают поддержание качества обучения, расширение доступа к образованию для социально уязвимых групп и обеспечение устойчивого финансирования вузов.

В докладе также говорится, что цифровые технологии и искусственный интеллект все активнее меняют образовательный процесс. Однако в 2025 году официальная политика в области использования искусственного интеллекта существовала лишь в каждом пятом университете мира.

Отметим, по данным Нацстаткома, в Кыргызстане в вузах обучается около 230 тысяч студентов. Из них на бюджетной основе — лишь 12 процентов. На заочной форме — более трети студентов. Всего в республике 88 организаций высшего образования, из них 33 — государственные и 55 — частные.