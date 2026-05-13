С начала 2026 года по страховке жилья выплачено более 22 миллионов сомов

Население Кыргызстана активизировалось в вопросе страхования жилья. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор департамента страхования и перестрахования «Государственной страховой организации» Актан Турумбеков.

По его словам, ранее этому виду страхования не уделялось достаточного внимания, поэтому охват населения был «ничтожно мал».

«Винить население тоже преждевременно — возможно, у граждан не было достаточно информации. Но в последнее время страхованию жилья и сектору в целом стали уделять больше внимания. Соответственно, показатели охвата населения начали повышаться. В настоящее время в стране официально зарегистрировано более 1,3 миллиона жилых помещений. Из них договором страхования охвачено более 340 тысяч, что составляет более 20 процентов от общего числа жилья», — сказал Актан Турумбеков.

Он подчеркнул, что страхование не означает просто сбор денег. Самая основная его социальная функция — возмещение непредвиденных потерь в результате стихийных бедствий.

«В 2025 году по данному виду страхования в целом в стране зарегистрировано 247 страховых случаев, выплачено около 32 миллионов сомов. При этом за первые четыре месяца 2026 года выплаты по 90 страховым случаям составили 22,5 миллиона сомов», — отметил Актан Турумбеков.

Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий» принят в КР в 2015 году. Полис в сельской местности обходится в 600 сомов в год, в городской — в 1,2 тысячи. В случае стихийного бедствия владельцы жилья могут получить до 500 тысяч сомов в селе и до 1 миллиона сомов в городе.