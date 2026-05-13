Штраф до 28 тысяч сомов: в Бишкеке проверяют магазины товаров для рыбалки

Инспекторы Службы экологического надзора Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора начали масштабные проверки торговых точек Бишкека, реализующих охотничье и рыболовное снаряжение. Цель рейдов — пресечь продажу запрещенных синтетических сетей и электроудочек, сообщили в пресс-службе ведомства.





для физических лиц — 10 тысяч сомов;

для юридических лиц — 28 тысяч сомов.

Как отметила в министерстве, особое внимание экологи уделяют периоду нереста, когда браконьерство наносит максимальный урон популяции рыб. С начала 2026 года инспекторы извлекли из водоемов страны 46 тысяч 300 метров «сетей смерти» и собрали 1 тысячу 60 килограммов мусора.

В ведомстве подчеркивают, что одна выловленная в период нереста рыба лишает экосистему тысяч будущих особей. Контроль водных объектов и рынков продолжается в усиленном режиме.

Борьба с незаконными орудиями лова является частью более широкой экологической политики. Ранее Минприроды перевело 19 видов экологических платежей в онлайн-формат, что упростило администрирование сборов, в том числе в сфере охоты и рыболовства. Кроме того, в стране сохраняется мораторий на вылов рыбы в озерах Иссык-Куль и Сон-Куль, направленный на восстановление рыбных запасов республики.