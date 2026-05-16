Общество

«Рик и Морти» и «След Чикатило»: премьеры сериалов следующей недели

Фото из интернета. Главная героиня сериала «Максимальное удовольствие гарантировано» в исполнении Татьяны Маслани

График ближайших телепремьер обещает зрителям резкую смену жанров: от безумных межгалактических странствий до леденящих кровь криминальных драм. На следующей неделе (18-24 мая) на экраны вернется культовая анимация, стартует спин-офф популярной российской франшизы и выходят новые комедии о заговорах и постыдных мыслях.

«Городок», фантастика, премьера (21 мая)

В пустыне в Нью-Мексико располагается захудалый, наполовину заброшенный и забытый богом городок. Там ничего не растет, да и крупных предприятий поблизости нет, поэтому молодежь давно перебралась в большие города. В поселении остались по большей части немощные пенсионеры — одинокие старики, доживающие свой век и не стремящиеся к иной судьбе. Однако именно это место выбирает для появления в человеческом мире загадочная потусторонняя сущность, ворующая у людей их время. Старикам придется побороться за единственное, что для них теперь важно.

«След Чикатило», триллер, премьера (21 мая)

Популярная тру-крайм-франшиза возвращается с леденящей душу историей. Страна постепенно отходит от 1990-х, жизнь налаживается, и люди вновь устремляются на черноморские курорты. Но на дорогах путешественников подстерегают безжалостные убийцы, не щадящие никого ради наживы. Следствие топчется на месте без единой зацепки. Тем временем Виталий Витвицкий с беременной женой Ириной отправляется в отпуск в Крым и попадает в лапы преступников — «Банды Амазонок» под предводительством загадочной Оспы.

«Зазорные мысли», комедия, второй сезон (24 мая)

В сборнике оживают самые жуткие и постыдные мысли, которые обычно прячут глубоко внутри. Например, у звезды кантри-музыки нет идей для нового хита? Он начинает похищать поклонников и вытягивать из них самые болезненные истории из жизни. Кто-то хочет просто кофе с молоком, но нарывается на грубость бариста? Наглец жестоко отомстит.

Во втором сезоне оживают самые мрачные и постыдные фантазии, которые люди обычно прячут в себе. Автором и главной звездой шоу остается комик Том Сегура, чья бурная фантазия материализуется на экране в самых причудливых формах. Поклонникам первого сезона точно не стоит пропускать продолжение.

«Максимальное удовольствие гарантировано», комедия, премьера (20 мая)

В сериале рассказывается история Паулы — матери, которая переживает тяжелый развод, изнурительную борьбу за опеку над детьми и полное ощущение, что ее жизнь рухнула. Однажды она становится свидетельницей происшествия, которое принимает за настоящее преступление. Это окончательно выбивает ее из колеи: полиция не верит женщине, окружающие списывают все на стресс, а сама Паула начинает сомневаться в собственном восприятии реальности.

Она берется за расследование и постепенно погружается в масштабный заговор, где переплетаются шантаж, убийства и темные связи между взрослыми, использующими детский футбол как прикрытие. Теперь на кону не только правда, но и шанс вернуть семью и свое достоинство, если героиня сумеет выбраться из этой истории живой.

«Рик и Морти», мультфильм, девятый сезон (24 мая) 

В девятом сезоне рассказывается о продолжении безумных приключений гениального ученого-алкоголика и его внука-непоседы. Снова межгалактические путешествия, параллельные миры, неожиданные трансформации и, конечно, привычный хаос. Создатели вновь радуют зрителя океаном поп-культурных отсылок, откровенным черным юмором и философскими вопросами, замаскированными под абсурд.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (11-17 мая), можно посмотреть здесь.
