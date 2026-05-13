Назван регион Кыргызстана, где наиболее популярно страхование жилья

В регионах Кыргызстана, наиболее подверженных стихийным бедствиям, показатели охвата страхованием жилья выше. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор департамента страхования и перестрахования «Государственной страховой организации» Актан Турумбеков.

По его словам, самый высокий охват страхованием жилья отмечается в Джалал-Абадской области — показатель там достиг почти 40 процентов. В Ошской и Таласской — охват больше 30 процентов, в Нарынской — около 30 процентов, по Баткену — 28 процентов, Чуйской — около 20 процентов, Иссык-Кулю — 19 процентов.

«Каждый сезон имеет негативные последствия: зимой — обильные снегопады, весной активизируются сели, паводки, ливни, летом чаще фиксируют пожары. Чем больше регион отдален от центра, тем выше охват страхованием. Там население чаще сталкивается со стихийными бедствиями. Когда одни получают страховые выплаты, другие видят — страхование работает», — сказал Актан Турумбеков.

Он отметил, что по городу Бишкеку особая ситуация со страхованием жилья.

«Тут в основном многоэтажные дома. До 2024-2025 годов показатели охвата страхованием жилья по столице были ничтожно малы — до 1 процента не доходило. Но в 2025-м принято постановление кабмина, по которому любые операции с недвижимостью без оформления договора об обязательном страховании жилья стали невозможны. Это подтолкнуло граждан заключать договоры. На данный момент показатели страхования по Бишкеку превысили 20-25 процентов», — пояснил глава департамента.

Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий» принят в КР в 2015 году, начал действовать в 2016-м. Полис в сельской местности обходится в 600 сомов в год, в городской — в 1,2 тысячи. В случае стихийного бедствия владельцы жилья могут получить до 500 тысяч сомов в селе и до 1 миллиона сомов в городе.