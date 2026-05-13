Судебный спор о земле в селе Садовом. Позиция мэра Бишкека

Во время встречи мэра Бишкека с гражданами был поднят вопрос земельного спора вокруг участков в селе Садовое (бывший Учхоз).

Читайте по теме Дом не тронут, нужна земля. В Бишкеке хотят лишить участка многодетную семью

Жители сообщили, что около 15 семей получили иски в суд от Управления по контролю за землепользованием (УКЗ) мэрии. По их словам, ведомство оспаривает законность ранее выданных правоустанавливающих документов, включая госакты («красные книги») на земельные участки. Одна из жительниц села Садовое рассказала мэру, что ее семья проживает в доме около 60 лет, исправно платит налоги и считает иски необоснованными.

По словам участников встречи, ее семья уже проиграла судебные процессы, несмотря на наличие документов и подтверждений собственности. Горожанка попросила мэра содействовать в отзыве исков УКЗ.

В ответ мэр заявил, что не может вмешиваться в судебные процессы и действия УКЗ, так как ведомство действует в рамках закона. Он подчеркнул, что, если иски поданы, значит речь идет о проверке законности ранее принятых решений, а все споры должны быть разрешены в суде.

Фото 24.kg. Виктория Муллина - жительница Садового

«Я не могу и не уполномочен останавливать действия управления по контролю за землепользованием. Раз процесс начат, он будет доведен до конца. Мы будем ждать решения суда», — отметил он.

Мэр также добавил, что окончательную точку в подобных спорах может поставить только суд.

При этом во время выступления горожанки ее следующий вопрос не был слышен ни присутствующим в зале, ни зрителям прямой трансляции, так как внезапно отключился микрофон.

Только суд поставит точку в этом деле, и мы будем руководствоваться его решением. Айбек Джунушалиев

Позже мэр прокомментировал, что не может дать оценку ситуации, в которой ранее участок находился в пользовании десятилетиями, и вновь подчеркнул, что все стороны должны дождаться решения суда.

В Бишкеке на фоне активной застройки и расширения городской территории участились судебные споры вокруг земельных участков и недвижимости, находящихся в частной собственности. Жители все чаще сообщают об исках со стороны государственных органов, которые оспаривают законность ранее выданных «красных книг» и решений о приватизации, даже если земля и дома находятся во владении семей десятилетиями.

Один из таких случаев произошел в селе Садовое (бывший Учхоз), присоединенном к столице. Местные жители утверждают, что прокуратура и Управление по контролю за землепользованием мэрии оспаривают их право собственности, требуя признать недействительными документы на землю. Это привело к многочисленным судебным процессам, которые затрагивают сразу 15 семей, проживающих на территории поколениям.