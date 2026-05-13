Электронные браслеты и мобильные приложения меняют систему правосудия в КР

Министерство юстиции Кыргызстана представило результаты внедрения системы электронного контроля за лицами, находящимися в конфликте с законом. Использование отечественных технологий позволило не только разгрузить тюрьмы, но и создать механизм защиты граждан от насилия.







Одним из главных итогов реформы стало резкое сокращение числа граждан, содержащихся в следственных изоляторах. По данным министра юстиции Аяза Баетова, за последние два года количество запросов на содержание под стражей в СИЗО снизилось на 25 процентов: с более чем 8 тысяч в 2023 году до менее 6 тысяч в 2026-м.

Он подчеркнул, что электронное наблюдение — это финансово эффективный и гуманный шаг. Содержание одного обвиняемого в СИЗО обходится государству значительно дороже, чем контроль через браслет или приложение.

«В СИЗО должен находиться только тот, кто может скрыться или помешать следствию. Если человек проходит по экономическим нарушениям или менее тяжким преступлениям, зачем его изолировать? Электронное наблюдение позволяет человеку оставаться в семье и работать, при этом находясь под стопроцентным контролем государства», — отметил Аяз Баетов.

Для точного юридического управления системой Минюста разделяет цифровой контроль на три категории, в зависимости от правового статуса человека. При этом технические инструменты (браслеты и смартфоны) остаются идентичными:

Электронный надзор применяется к уже осужденным лицам, находящимся на пробации. Сегодня это более 13–20 тысяч человек ежегодно, из которых около 2 тысяч находятся под круглосуточным контролем через приложение.

Электронное наблюдение: мера пресечения для тех, кто находится под следствием. Это прямая альтернатива тюремному заключению на период до вынесения приговора.

Электронный мониторинг применяется к тем, кто освободился до окончания основного срока заключения. Чтобы обеспечить безопасность общества и контролировать поведение человека в период его адаптации на свободе, за ним устанавливается цифровое наблюдение через мобильное приложение или браслет.

Как рассказали журналистам, реформа наделила «охранный ордер» реальной силой. Если раньше документ был лишь бумажным предупреждением, теперь он подкрепляется механизмом электронного мониторинга агрессоров.





Устройство проходит тестирование. Одним из ключевых направлений их применения станет контроль за соблюдением временных охранных ордеров в сфере противодействия семейному насилию:

Автоматический контроль дистанции : система непрерывно отслеживает геолокацию лица, совершившего насилие. Если нарушитель пытается приблизиться к пострадавшей ближе установленного судом или ОВД расстояния, это мгновенно фиксируется.

Мгновенное реагирование : сигнал тревоги немедленно передается из Мониторингового центра Министерства юстиции в органы внутренних дел для экстренного выезда наряда милиции.

Защита от саботажа: при попытке снять, повредить, отключить браслет или вмешаться в работу системы, мониторинговый центр автоматически получает сигнал тревоги. За нарушение условий электронного надзора виновным грозит арест до 14 суток.

Для оперативной защиты жертв МВД может внедрять такой мониторинг мобильно, не дожидаясь длительных судебных разбирательств.

Благодаря жесткому цифровому фильтру (использование FaceID, отпечатков пальцев и геолокации) Кыргызстан достиг одного из самых низких уровней рецидива в мире.

«Международным стандартом считается уровень повторных преступлений до 7 процентов. В нашей системе пробации показатель составляет всего 1,08 процента. Нас часто ставят в пример другим странам именно по этому критерию», — сообщил министр.

Важной особенностью является то, что все программное обеспечение — отечественный продукт. Разработки вели специалисты ведомства совместно с Генпрокуратурой, что позволило внедрить систему практически без дополнительных бюджетных трат. Программа фиксирует все: от маршрутов передвижения до уровня заряда батареи браслета (уведомление приходит, когда ее остается менее 20 процентов).

До конца года Министерство юстиции планирует объединить все виды контроля в единую универсальную платформу и запустить производство собственных электронных браслетов, чтобы полностью обеспечить внутренние потребности страны в цифровой безопасности.