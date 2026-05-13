Кольцевая дорога вокруг Бишкека будет с платным участком

В течение трех лет вокруг Бишкека планируют построить полноценную кольцевую автодорогу. Один из участков трассы будет платным. Об этом сообщил заместитель главы госпредприятия «Кыргыздортранспроект» Кубанычбек Ормонов.

Читайте по теме Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города

По его словам, проект будет состоять из трех частей.

Северная объездная дорога протяженностью 33 километра пройдет от Канта до трассы на Кара-Балту. Она уже строится как дорога первой категории с 13 транспортными развязками. Завершить строительство планируют к концу 2026 года.

Восточная объездная пройдет от Канта до села Кок-Жар. Этот участок станет платным и будет реализован в рамках государственно-частного партнерства.

Южная объездная соединит село Кок-Жар с трассой Бишкек — Ош через села Орто-Сай и Байтик. Сейчас проект находится на стадии проектирования.

Ожидается, что кольцевая дорога позволит разгрузить Бишкек от транзитного транспорта и сократить пробки на въездах в столицу.