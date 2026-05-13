Ради Северной объездной дороги в Бишкеке снесли более 400 объектов

В Бишкеке при строительстве Северной объездной дороги демонтировали 424 объекта, включая жилые дома и другие строения. Об этом мэр столицы Айбек Джунушалиев сообщил журналистам в рамках проекта «Открытый кабинет».

По его словам, демонтаж позволил ускорить реализацию проекта.

«Именно мэрия выступила с инициативой строительства широкой шестиполосной дороги с транспортными развязками. Строительные работы ведет Министерство транспорта и коммуникаций. Со своей стороны мы взяли на себя обязательства по проведению демонтажных работ для ускорения строительства дороги», — сказал градоначальник.

Как отметил Айбек Джунушалиев, новая Северная объездная дорога должна снизить транспортную нагрузку на Бишкек и улучшить движение транзитного транспорта.

Ранее сообщалось, что северная объездная дорога протяженностью 33 километра пройдет от Канта до трассы на Кара-Балту. Она уже строится как дорога первой категории с 13 транспортными развязками. Завершить строительство планируют к концу 2026 года.