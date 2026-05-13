Минюст строит и модернизирует 14 Домов юстиции по всей стране

Министерство юстиции Кыргызстана реализует программу по строительству и модернизации правовых центров. Проект охватывает 14 объектов общей площадью более 11 тысяч квадратных метров. Цель реформы — обеспечить жителям отдаленных районов доступ к квалифицированной юридической помощи по принципу «одного окна».

Дома юстиции объединяют под одной крышей специалистов — государственных нотариусов, адвокатов службы юридической помощи, сотрудников пробации и представителей региональных управлений Минюста — что позволяет гражданам решать правовые вопросы в одном месте и избавляет их от необходимости посещать разные инстанции.

Фото пресс-службы Министерства юстиции. Дом юстиции в Таласе
Программа включает как уже действующие объекты, так и те, что запустят в ближайшее время.

  • Баткенская область. В городе Баткен трехэтажный «Дом юстиции» открыли, он принимает граждан с 31 августа 2025 года.
  • Джалал-Абадская область. Работа идет по двум объектам. В городе Манас четырехэтажное здание ввели в эксплуатацию 5 марта 2026 года. В Токтогульском районе строительство планируют завершить до конца года.
  • Таласская область. В городе Талас двухэтажный центр работает с 24 марта 2026 года. В селе Кызыл-Адыр сейчас готовят документы, строительство начнется в течение 2026–2027 годов.
  • Иссык-Кульская область. В Караколе завершают строительство четырехэтажного здания, его откроют в этом году. В Чолпон-Ате идет проектирование с планом начать стройку в 2026–2027 годах.
  • Нарынская область. Здесь обновляют сразу три точки. В городе Нарын и селе Кочкор центры откроют в третьем квартале 2026 года. В Ак-Талинском районе этап проектирования, строительные работы намечены на 2026–2027 годы.
  • Чуйская область и город Бишкек. В Кара-Балте новый объект сдадут до конца 2026 года.  В столичном жилмассиве «Ынтымак» готовят проект под строительство, которое стартует в 2026–2027 годах. Кроме того, в Бишкеке по улице Чокана Валиханова капитально отремонтировали здание площадью более 3,5 тысячи квадратных метров.
  • Ошская область. В городе Ош совместно с частным инвестором строится современный комплекс. Его планируют запустить в 2026 году.

Проекты финансируют за счет статьи «капитальные вложения», внутренних фондов и спецсчета Минюста, а также через государственно-частное партнерство.

Фото пресс-службы Министерства юстиции. Дом Юстиции в Таш-Кумыре
«Реализация этой программы стирает правовую границу между столицей и регионами. Каждый гражданин Кыргызстана, независимо от того, живет он в областном центре или в отдаленном селе, имеет право получать квалифицированную помощь юристов в комфортных, современных и безбарьерных условиях», — отметили в Минюсте.
