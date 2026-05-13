В горах Ошской области фотоловушки сняли рысь и диких кабанов

В Ошской области специалисты NABU Кыргызстан получили кадры диких животных с фотоловушек, установленных в ущелье Сарыгой возле села Кара-Гур Кара-Сууйского района.

На снимках зафиксированы рысь, лисица, кабан и горный козел. Кроме того, в объектив попали кеклики и совы.

Сейчас специалисты анализируют полученные материалы, чтобы уточнить маршруты передвижения, ареал распространения и численность животных в регионе.

В NABU Кыргызстан напомнили, что ранее фотоловушки уже устанавливались в разных горных районах страны. С их помощью удавалось получать изображения редких животных, в том числе снежных барсов. Собранные данные используются для мониторинга и охраны дикой природы.