Общество

В Кыргызстане хотят сократить магистратуру и ввести микроквалификации

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект изменений в государственные образовательные стандарты начального, среднего и высшего профобразования.

Документ предлагает масштабное обновление системы профобразования с учетом требований рынка труда, цифровизации и новых форм обучения.

Одним из ключевых изменений станет возможность сократить отдельные программы магистратуры со 120 до 90 академических кредитов. Как отмечается в справке-обосновании, это позволит быстрее готовить востребованных специалистов, в том числе в сфере IT и образования.

Проектом также предлагается:

  • внедрить микроквалификации и профессиональные модули;
  • узаконить дуальное обучение с работой на предприятии;
  • расширить использование инклюзивного образования;
  • разрешить сертификацию отдельных модулей обучения;
  • сократить обязательные результаты обучения;
  • усилить практическую подготовку студентов.

Кроме того, в систему образования планируют официально внедрить использование больших данных и инструментов искусственного интеллекта. Это отражено в новых требованиях к результатам обучения магистров.

Документ также предусматривает новые требования к языковой подготовке студентов. Например, для выпускников магистратуры предлагается владение иностранным языком на уровне C1.

В кабмине заявляют, что изменения должны повысить гибкость образовательных программ и приблизить подготовку кадров к современным требованиям экономики.
