Общество

Экономическое неравенство в богатых странах негативно влияет на здоровье детей

Экономическое неравенство в богатых странах негативно сказывается на здоровье детей и их успеваемости в школе. Об этом говорится в новом исследовании ЮНИСЕФ.

Выводы основываются на анализе ситуации в 44 странах с высоким уровнем дохода.

В среднем по этим странам доходы 20 процентов самых обеспеченных домохозяйств более чем в пять раз превышают доходы 20 процентов наименее обеспеченных. При этом почти каждый пятый ребенок живет в бедности.

Согласно докладу, между высоким уровнем экономического неравенства и состоянием здоровья детей действительно прослеживается прямая связь. Так, дети, растущие в странах с самым высоким уровнем неравенства, в 1,7 раза чаще страдают от избыточного веса, чем их сверстники в странах с более низким уровнем неравенства. Это может быть связано с менее качественным питанием и пропуском приемов пищи.

Такую тенденцию подтверждают и страны Европейского союза — в этом регионе лишь 58 процентов детей из семей с самыми низкими доходами имеют хорошие показатели здоровья, тогда как среди детей из наиболее обеспеченных семей этот показатель составляет 73 процента.

В докладе также прослеживается связь между экономическим неравенством и уровнем образования. Отмечается, что в странах с более глубоким разрывом между богатыми и бедными дети, как правило, показывают более низкие результаты тестов. Кроме того, отмечается, что в странах с самым высоким показателем расслоения общества вероятность того, что ребенок окончит школу без базовых навыков чтения и математики, составляет 65 процентов, тогда как в странах с более низким уровнем неравенства — лишь 40.

Подобные различия наблюдаются и внутри самих стран.

В среднем базовыми навыками чтения и математики обладают 83 процента 15-летних подростков из наиболее обеспеченных семей и лишь 42 процента их сверстников из семей с самыми низкими доходами.

В докладе содержится призыв к правительствам активизировать меры по снижению влияния неравенства на благополучие детей, прежде всего через сокращение детской бедности. Авторы исследования подчеркивают необходимость укрепления систем социальной поддержки, включая семейные и детские пособия и повышение минимальной заработной платы, чтобы ни один ребенок не рос в бедности.

Кроме того, в докладе говорится о важности поддержки населения неблагополучных районов, в частности, за счет развития инфраструктуры, расширения доступа к субсидируемому жилью и инвестиций в общественные пространства, такие как зеленые зоны и места для досуга.

Отметим, что к 2030 году Кыргызстан планирует снизить уровень детской бедности до 25 процентов, а также повысить охват пособиями детей из бедных семей до 30 процентов.
