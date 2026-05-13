Слабовидящие жители Бишкека пожаловались мэру на самокаты на тротуарах

Во время встречи мэра Бишкека Айбека Джунушалиева с жителями Первомайского района прозвучала жалоба от людей с нарушением зрения на самокаты и велосипеды на тротуарах. По словам горожан, это создает опасность для незрячих пешеходов.

По словам горожанки, передвигаться по городу становится все сложнее из-за самокатов и велосипедов, которые активно используют тротуары.

«Когда идем по дороге мы, поскольку не видим, можем случайно сместиться к краю или в центр тротуара. Самокатчики сигналят, могут задеть и уехать дальше. Недавно меня один парень сбил и просто уехал», — рассказала она.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев

Градоначальник попросил городские власти принять меры для обеспечения безопасности людей с инвалидностью. В ответ представители мэрии признали наличие такой проблемы. Мэр отметил, что в Бишкеке уже начали внедрять отдельные полосы для движения самокатов и велосипедов вдоль центральных улиц.

Но, по словам Айбека Джунушалиева, город старается учитывать интересы всех участников движения.

«Мы должны учитывать права всех граждан. Поэтому создаем отдельные полосы для самокатов и велосипедов, чтобы они двигались в одном направлении и не мешали пешеходам», — заявил он.

И отметил, что в городе постепенно адаптируют инфраструктуру для людей с инвалидностью, включая пешеходные переходы и тротуары. По словам градоначальника, при мэрии работает представитель общественных организаций людей с инвалидностью, который участвует в контроле таких работ.

Напомним, в столице растет число аварий с участием электросамокатов и мопедов. По данным УПСМ, в 2025 году зарегистрировали 682 ДТП, пострадали 756 человек и 14 погибли. Это гораздо больше, чем в 2022 году. На фоне этого пешеходы все чаще жалуются на небезопасные тротуары, высокую скорость пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) и отсутствие четких правил.