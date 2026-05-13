В Манасе строится центральный дворец спорта на 5 тысяч 200 мест

В городе Манас строят современный центральный спортивный дворец на 5 тысяч 200 мест. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, проект реализуется за счет республиканского бюджета.

Согласно генплану, общая площадь спортивного комплекса составит 2,5 гектара. Предусмотрены четырехэтажное административное здание, бассейн, тренировочные площадки, специальные места для VIP-гостей, места для представителей СМИ, медпункт, зоны питания и парковочные места.

Строительно-монтажные работы выполняет государственное предприятие «Кыргызкурулуш». В настоящее время работы активно продолжаются в соответствии с утвержденным графиком.

После ввода объекта в эксплуатацию новый дворец спорта позволит проводить крупные спортивные и культурные мероприятия для жителей города.