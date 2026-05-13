В селе Ала-Бука остановили строительство торгового объекта. Владелец оштрафован

Строительство торгового объекта «Аль Барака» на улице Сартманбетова в селе Ала-Бука Джалал-Абадской области осуществлялось без соответствующих архитектурно-разрешительных документов. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, гражданин А.З.Х. не получил необходимые разрешительные документы на строительство.

Ранее по этому объекту было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, однако установленные требования не исполнили.

В результате в отношении гражданина А.З.Х., осуществлявшего строительные работы, наложен штраф в размере 200 тысяч сомов, а строительно-монтажные работы приостановлены до полного устранения выявленных нарушений.