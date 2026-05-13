00:18
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Общество

В Каннах открылся 79-й международный кинофестиваль

В Каннах открылся 79-й международный кинофестиваль, пишет Telegram-канал «Контекст».

В этом году программа фестиваля немного необычна — в ней нет ни одного голливудского блокбастера, так как организаторы решили сосредоточиться на авторском кино. За золотую пальмовую ветвь поборются 22 картины, среди них фильмы Рюсукэ Хамгути, Павла Павликовского, Педро Альмодовара, Андрея Звягинцева и других режиссеров.

На церемонии открытия появились Деми Мур, Хайди Клум, Джейн Фонда, Элайджа Вуд, Питер Джексон и другие знаменитости.

Обладателя гран-при Канн в 2026 году назовут 23 мая.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/373716/
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан примет участие в крупнейшем в мире кинорынке — Marché du Film
Европейская премьера: фильм «Кара Кызыл Сары» показали на фестивале в Германии
Кыргызские авторы номинированы на престижную премию Asian Art Film Festival 2026
Кыргызстанский сериал «Красные штаны» получил главный приз фестиваля
Бесплатные концерты, кино и регби: в Бишкеке и Оше пройдет Неделя Франкофонии
Кыргызстанцы подали заявки на международный кинофестиваль «От всей души»
Кыргызстанский фильм попал в конкурсную программу Alternativa Film Festival
Форум «Үмүт» — пространство для развития молодого кино
Объявлены лауреаты премии Британской киноакадемии. Фильм о Путине среди них
Стали известны победители международного кинофестиваля Берлинале-2026
Популярные новости
Из&nbsp;Оша в&nbsp;Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа&nbsp;&mdash; 2026 Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Бизнес
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
ABank&nbsp;&mdash; официальный банк VI&nbsp;Всемирных игр кочевников ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
14 мая, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
13 мая, среда
23:40
Samsung Galaxy S26 и S26+ взломали с помощью искусственного интеллекта
23:20
Минпросвещения получило служебные автомобили отечественного производства
23:02
Трамп опубликовал карту Венесуэлы в цветах флага США
23:00
Сергей Глуховеров: Переговоры туроператоров Кыргызстана и РК пока безрезультатны
22:48
Письмо 75. Около 40 человек уволились из Жогорку Кенеша