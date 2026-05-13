Общество

Министерство энергетики КР запустило углеродный проект. В чем его преимущество

В представительстве Всемирного банка в Бишкеке состоялись официальные переговоры по проекту «Инновационное финансирование для устойчивого энергетического перехода» (iFIRST). Об этом сообщает Министерство энергетики КР.

В ходе переговоров стороны обсудили юридические соглашения по проекту, экологические и социальные обязательства, механизмы финансирования, вопросы финансового управления и закупок.

«Кыргызстан делает важный шаг по внедрению новых механизмов климатического финансирования. Этот проект будет способствовать переходу страны к устойчивой энергетике и интеграции в углеродный рынок. Особенно примечательно, что проект реализуется в мире всего во второй раз, и именно Кыргызстан стал одной из первых стран, где он внедряется», — подчеркнул глава представительства Всемирного банка в КР Хью Ридделл.

Минэнерго
Фото Минэнерго

Основная цель проекта — поддержка реформ в энергетическом секторе и сокращение выбросов парниковых газов. Особенностью проекта является применение механизма финансирования, основанного на результатах. Иными словами, финансовые выплаты будут осуществляться только после измерения, регистрации и независимой верификации сокращения выбросов парниковых газов.

Объем финансирования проекта увеличен до $50 миллионов. Из этой суммы $35 миллионов составляют основное финансирование, $15 миллионов предусмотрены в качестве опционного финансирования.
Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
